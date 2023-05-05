手腕骨折AI也能偵測 長庚技術獲AI醫材許可證

全球發展智慧醫療，林口長庚自2018年5月起即成立醫療人工智能核心實驗室，推動AI人工智能在臨床醫療中應用，最新研發的「腕部舟狀骨骨折偵測軟體」，獲得衛福部食藥署AI軟體醫療器材許可證。舟狀骨是最常發生腕骨骨折的部位，常見原是因跌倒時手腕撐地，透過AI軟體輔助，有助協助醫師診斷。

「腕部舟狀骨骨折偵測軟體」於2023年2月取得食藥署許可證，林口長庚醫院成為引領全台利用人工智能研發成果取得醫療器材許可證的醫療院所。林口長庚院長陳建宗表示，透過AI軟體醫療器材許可證的取得，進一步為民眾健康作把關，希望未來提供更多醫療院所，甚至遠距醫療使用。

林口長庚醫療人工智能核心實驗室主任郭昶甫表示，透過人工智慧技術與臨床醫療資訊的結合，進而開發新醫材或微型偵測等設備，在臨床上可輔助提升醫療人員診斷的時效，達早期發現早期治療目的，提升治療成效及醫療品質。

民眾手腕常因擦撞、跌倒而導致長期疼痛，多數人會誤以為是肌肉損傷，但細查後可能為舟狀骨性骨折，臨床上若不是專科醫師進行辨識，也容易忽略為骨性骨折。透過「腕部舟狀骨骨折偵測軟體」，可以輔助臨床醫師在不明顯的腕部舟狀骨骨折進行判別，降低病患來回就醫，未來更可應用於遠距醫療。

手腕由前臂橈骨和尺骨及8塊小型腕骨形成，分為前後2排、各有4塊骨頭。舟狀骨外形像船型，形狀彎曲，靠近手腕拇指側，位於橈骨上方，對腕關節的運動和穩定性很重要。舟狀骨骨折，經常是跌倒時手腕撐地，造成體重集中在手掌而發生，常見運動傷害或外傷，各個年齡層都可能發生。

陳建宗表示，醫療人工智能核心實驗室自成立以來，主要的目標是從源頭與醫師合作，從題目發想開始，一路到最後的臨床應用，腳踏實地的創新並完成全部流程。為了將研發成果推廣應用到其他醫療院所，必須確認其安全性、有效性及合乎預期用途及作用原理，因此向衛福部食藥署申請醫療器材許可證。