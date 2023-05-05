新冠疫情使4成民眾壓力大 權威醫提醒自殺防治要更全面

新冠疫情除了造成全身性疾病，也增加民眾心理壓力。全國自殺防治中心調查，111年有超過44.4%的民眾，在過去一個月中因疫情感到壓力。近3年台灣自殺死亡率未明顯上升，呈現持平，但專家對今年的狀況表示憂心，自殺是多重原因造成，須有全面性策略進行防治，像網路過度使用及失眠、姿勢不良、用眼過度、情緒困擾，甚至影視劇、新聞報導過多自殺細節，都可能有影響。

台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心今舉辦「疫後自殺防治：擴大影音與媒體的正向傳播效應」自殺防治新聞媒體聯繫會議，發表111年「心理健康及自殺防治認知與行為」電話調查結果，超過四成民眾在疫情期間感到壓力，111年自殺死亡率為每10萬人口15.5人，相較110年每10萬人口15.3人，並未明顯上升，自殺死亡率排名連續12年退居國人十大死因之外。

衛福部次長李麗芬表示，自殺防治除了政府外，需要相關網絡成員一起合作，我國108年通過自殺防治法後，增加自殺企圖通報明確法源，更能掌握有自殺企圖的民眾以進行防治。隨著社會安全網建置，也將自殺關懷訪視員編入正式人力，從過去不到100人，到114年將會增至280多人；社區心理衛生中心也從目前30多處增加到71處目標。

李麗芬表示，我國監測24歲以下自殺死亡人數每年微幅上升，衛福部心理健康司目前正針對24歲以下族群進行自殺死因研究；另外生命線的「青少年心理健康網路支持平台」持續執行中，例如某青少年抱怨玩遊戲被殺很慘，協談者展現同理，也分享自己玩遊戲的挫折經驗等，讓青少年獲得心情紓壓。她表示，將持續強化平台功能，包括服務時間至晚間10點，以及周六日提供服務，期望更多人參與使用。

衛福部自109年擴大自殺防治通報，111年通報人次為4萬5367人次，相較110年增加1898人，增幅4.4%。全國自殺防治中心主任李明濱表示，112年粗估自殺死亡人數可能微幅上升，自殺是多重原因造成，須有全面性策略防治，而影視劇、媒體若對自殺有不當描述，青少年又正好極度痛苦、無法獲得支持甚至無助，恐導致維特／模仿效應，增加自殺危機，呼籲影視作品或報導多注意細節，可以減少自殺發生。

李麗芬指出，近年鼓勵影音媒體正向報導後，已有許多媒體報導時，不再過度詳細描述情節或刊登照片，也會在報導中加註1925自殺防治專線，不過有關影音創作部分，部分畫面仍可能美化青少年自殺行為，恐產生模仿行為，需要更加謹慎。世界衛生組織（WHO）針對影音創作者所擬定的自殺防治指引，心健司也已將之翻譯成中文版，希望接下來與文化部合作，與各方創作者溝通、合作進行防治。

李明濱表示，他提醒，過度使用網路，對身體、心理狀況都可能造成負面影響，例如失眠、姿勢不良、用眼過度和情緒困擾等，若停止、減少使用網路時感到生氣、焦慮和悲傷，應適時自我留意，必要時尋求支持與幫助。民眾可以使用心情溫度計APP自我篩檢，或線上同儕支持論壇、線上課程獲得支持與治療，網路除了可以教育公眾自殺危險訊號，網路平台管理員的守門人，也是高危險族群的有效保護因子。

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