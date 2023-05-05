越南牡蠣檢出重金屬 邊境持續20％至50％加強抽批

越南牡蠣驗出無機砷，立委籲逐批查驗確保國人食安。食藥署今天表示，目前邊境針對越南牡蠣採20%至50%加強抽批，今年截至4月，進口624批中，共2批不合格，將滾動式調整查驗強度。

衛生福利部食品藥物管理署3月邊境檢驗，查獲2批越南進口牡蠣含致癌無機砷，在越南牡蠣近年大舉進軍台灣之際，民進黨立委林俊憲今天舉行記者會，呼籲政府加強把關、逐批查驗，並呼籲國人多食用國產牡蠣，確保食安無虞。

食藥署北區管理中心簡任技正吳宗熹晚間接受媒體聯訪表示，今年截至4月，從越南進口的牡蠣總共624批，其中2批因驗出無機砷超標違規，各約3726公斤、3060公斤在邊境攔截，全數依規定退運或銷毀，並未流入市面。

據食藥署統計，自越南輸入牡蠣在107年報驗共25批、108年119批、109年897批、110年902批、111年1414批，逐年攀升。

北區管理中心副主任林旭陽補充，107年至今，已累計19批不合格，其中諾羅病毒14件、重金屬4件、A肝病毒1件，食藥署已在去年起針對越南牡蠣，提高為20%至50%的加強抽批，會根據攔檢情況與風險高低等綜合評估，適時加強查驗力道。