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搭機飛長灘島座椅跟著「起飛」？菲航發聲明回應了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
民眾表示，飛機上的座椅軟墊已經明顯脫落。圖／擷自爆料公社公開版
民眾表示，飛機上的座椅軟墊已經明顯脫落。圖／擷自爆料公社公開版

近日有網友在臉書上發文表示，日前和家人搭乘菲律賓皇家航空的A320前往長灘島度假，結果飛機上的椅墊居然跟著飛機「起飛」，引發熱議。菲律賓皇家航空今發表聲明指出，座椅墊明顯是被人為刻意從原始狀態移除，若為惡意造謠將視狀況採取法律行動。

菲律賓皇家航空指出，標準的客機設備，乘客的座椅墊會是固定在座椅框架上的。同樣地，每次執飛之前，機艙內的所有設備都會由空服員進行檢查，作為乘客安全協議的一部分，包括飛機的座椅和安全帶。

菲律賓皇家航空表示，如出現有缺陷的座椅，例如損壞的椅墊、斷裂的扶手、損壞的安全帶或有缺陷的托盤，領隊空服員都會在飛行日誌中記錄下來，以便維修團隊能夠得到即時的通知，並在飛機的航班結束時進行必要的修復。

菲律賓皇家航空強調，任何座椅上的損壞事件，空服員都會將其標記為「失效」，因此是不允許任何乘客坐在上面的。根據照片來看，座椅墊很明顯是被人為刻意從原始狀態移除。

菲律賓皇家航空表示，座椅墊是可以拆卸下來的，以便在緊急事件中如水降時可以用作浮力裝置；除非施加外力分離座椅主框架，否則座椅墊不能輕易地被移除。該公司已經開始進一步調查，若為不實報導，或惡意造謠，將視狀況採取法律行動，以維護公司商譽，並確保繼續為所有乘客提供方便和安全的飛行。

菲律賓 空服員

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