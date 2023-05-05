龍騰斷橋加固挨批 學者：古蹟應「修舊如舊」
苗栗縣舊山線龍騰斷橋緊急加固工程近來惹議，挨批增加鋼構破壞景觀，縣府稱塗裝黑色消光漆可減低違和感。學者認為，修古蹟要「修舊如舊」，應保持其原樣，就算要架鋼構也要遠看不影響古蹟面貌，可採用強化玻璃、防彈玻璃等半透明方式。
文化大學景觀學系教授郭瓊瑩表示，依照文資法，若要在古蹟上做任何動作，都要提送地方政府文資審議委員會審查。「龍騰斷橋」一案如果有送還過關，就要問文資委員為何過關？做鋼構是因結構安全考量？如果沒送審，就是違法。
郭瓊瑩說，磚造的龍騰斷橋有其歷史意義，倒塌是自然而然，不能保證不會倒，只能避免倒塌頻率或機率，但是不能改變它。要想方法不去干擾原有古蹟的造型、材料和色彩等，龍騰斷橋現在所做鋼構就是跟原來結構不相容。
她認為，修古蹟要「修舊如舊」，應保持其原樣，就算要架鋼構也要遠看不干擾視線、不影響古蹟面貌，可用強化玻璃、防彈玻璃等半透明方式。
郭瓊瑩表示，個人不太支持在古蹟加東西，歷史現況就是如此，基本原則是保持原狀，畢竟人類文明會隨時代變遷而改變，沒有永恆的，古蹟若修舊如新，歷史、藝術、文化、科學價值就不見。
她舉例，考古遺址龐貝古城，因火山被埋，義大利政府就加上玻璃蓋讓大眾可見，而大陸西安兵馬俑也是，透過強化玻璃覆蓋上頭，民眾得以看到地下挖掘出來的兵馬俑。
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