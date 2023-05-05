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因應缺藥危機 中藥供應資訊平台上路

中央社／ 台北5日電
缺藥危機席捲全球，衛福部成立藥品供應通報處理中心因應，其中，中藥缺藥首度納通報。情境示意圖／聯合報系資料照
缺藥危機席捲全球，衛福部成立藥品供應通報處理中心因應，其中，中藥缺藥首度納通報。情境示意圖／聯合報系資料照

衛福部中醫藥司今天表示，中藥供應資訊平台已正式上線，目前共接獲中藥材短缺通報1件、中藥製劑短缺通報31件，均已進行相關處理，將持續加強通報運作機制，穩定中藥供應。

缺藥危機席捲全球，衛福部成立藥品供應通報處理中心因應，其中，中藥缺藥首度納通報。衛福部中醫藥司今天發布新聞稿表示，中藥供應資訊平台經4月11日至18日試行通報順暢，4月19日已正式上線接受通報。

中醫藥司第二科科長謝采蓓下午接受媒體聯訪表示，4月11日至5月3日期間，在中藥材部分，接獲中部一家區域醫院通報中藥材短缺，但原因是價格問題而買不到特定藥商的藥材，已提供另外兩家藥商聯繫方式。

至於中藥製劑，目前接獲短缺通報31件。謝采蓓說明，其中28件是因近期中醫就診率提高，生產及供應不及，導致藥品暫時性短缺，經協處調貨後均已解決。

謝采蓓表示，另外還有3件含酸棗仁相關製劑，則是原料及價格問題，部分中藥廠因為成本問題已停產，已介入協調處理，並提供替代藥品資訊公布於該平台。

中醫藥司表示，中藥供應資訊平台設有中藥材及中藥製劑短缺通報專區，提供醫療院所、中藥廠及中藥商進行短缺通報；倘接獲通報案件，即啟動評估作業，若評估該藥品確實有短缺情形，即提供其他藥廠相同藥品名單、同類型方劑的替代藥品名單或協調廠商增加生產、輸入，以解決其藥品短缺問題。

中藥 中醫 衛福部

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