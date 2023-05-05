花崗石醫院變迪士尼樂園、環球影城？金門議員提活化成觀光財

具有戰備與歷史意義的花崗石坑道醫院，曾是冷戰時期全世界最後建造的坑道軍醫院，96年正式走入歷史，由縣府接管，如今卻成為一處廢墟。金門縣議會今天到花崗石醫院會勘，議員陳泱湖表示，這是世界知名的坑道，希望能找國際有名的規劃公司來「把脈」評估，把迪士尼樂園或環球影城搬到這裡，讓這成為世界級的景點。 對此，金門縣長陳福海表示，任何選項都不排除，但目前縣府財政吃緊，希望找民間企業一起來努力。

「花崗石醫院」是民國69年動員國軍開鑿金湖鎮夏興山腹，費時2年多完工，由故總統蔣經國命名「花崗石醫院」。院區由全長1800公尺的3條橫向坑道與9條縱向坑道構成，呈蜂巢式結構，坑道四通八達。花崗石醫院原是國軍二級野戰醫院，民國87年改名國軍金門醫院，94 年 7 月 1 日裁撤走入歷史，後來移撥給縣府接管。

陳泱湖說，這是世界級的坑道，過去南北韓緊張，南韓還曾派員來此考察，如果好好開發，可以作為金門最有特色的景點，希望縣府能找世界級的規劃團隊來幫忙評估，朝環球影城的作法，像設置鬼屋或主題館等，一定能吸引兩岸與世界的年輕人來此朝聖，促進金門地方產業的發展。

議長洪允典認為，花崗石醫院是世界稀有的資產，希望能好好珍惜開發，讓它成為世界級觀光財，最好是縣府籌組一個專業團隊來推動，相信議員們都會全力來協助。王秀玉則說，金門以觀光立縣，觀光要多元發展，這邊的坑道是最世界上最完整，若能好好開發利用，花崗石醫院將成為金門最耀眼的「觀光財」。

對此，金門縣長陳福海表示，花崗石醫院承載了很多金門人的記憶，任何選項都不排除，目前縣府財政吃緊，希望找民間企業一起來努力。