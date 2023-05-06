皮膚出現不明皮疹？網議五大「猴痘症狀」排行大公開！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「猴痘症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的猴痘症狀排行。

國內近期不斷新增猴痘的本土確診病例，再度引起民眾的恐慌情緒。而猴痘是一種人畜共通的傳染病，猴痘病毒（Monkeypox virus）因首次被發現於猴子身上，故稱為「猴痘」，傳染途徑包括人畜共通傳染與人與人接觸、飛沫傳染，而產生發燒、皮疹等病灶。

「皮疹」症狀令人害怕 「發燒、淋巴結腫大」為猴痘常見症狀 ▲ 網友熱議五大猴痘症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 皮疹、皮損

觀察近三個月內網友針對「猴痘症狀」的相關話題討論，可以發現「皮疹、皮損」是網友討論度最高的猴痘症狀。皮疹通常會在發燒後一至三天出現，通常會從臉部蔓延到其他部位，且四肢比軀幹更常見，皮膚可能會從皮疹變成水泡，最後結痂脫落。便有網友在討論區焦慮地表示「在這個看臉的時代竟然會有這麼可怕的病毒，這不能共存！」，引來底下留言區網友一陣熱烈討論。

NO2. 發燒

發燒也是猴痘的常見症狀之一，但根據疾管署的公開資料表示，2022年的猴痘流行情形與以往有些許不同，初步症狀例如發燒，並不一定出現，或皮疹先出現之後才有發燒等症狀，有網友揭露自己確診猴痘的經驗「一開始只是不斷發燒，過幾天疹子才從臉上冒出來」。

NO3. 淋巴結腫大

猴痘症狀所造成的淋巴結腫大，主要會分布在耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處，不少網友在討論區轉發國外的猴痘確診症狀表示「感覺大家都是腹股溝、鼠蹊部的淋巴結腫大比較多」，提醒如果有相關症狀的網友要注意身體狀況。

NO4. 劇烈頭痛

頭痛雖然是一般人常見的病症，但如果持續頭痛且為劇烈頭痛，就必須小心了，因為這有可能是猴痘潛伏期與發病的症狀之一。有在國外留學的網友分享「猴痘引發的頭痛真的不是一般的痛，自己連回想都不敢想」。

NO5. 肌肉酸痛

肌肉酸痛也同樣獲得不少討論，雖然乍聽之下並非嚴重的病症，但真的痛起來也是會要命的。有在國外工作的網友留言表示「自己的朋友確診猴痘，看他形容身體痠痛的程度彷彿被卡車撞過一樣」。

其實，猴痘的致死率相對較低，且多數的猴痘患者都能自主痊癒，因此民眾不須過度恐慌，只要隨時注意自己的身體健康，若有相關症狀盡速就醫即可。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「五大猴痘症狀」相關討論則數。觀測期間：2023/01/01~2023/04/20，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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