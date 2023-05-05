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周末迎梅雨季首道鋒面 一圖揭降雨情況：審慎稍樂觀

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專貼出周一清晨降雨預估圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專貼出周一清晨降雨預估圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

5月進入梅雨季，首道鋒面周日報到，中央氣象局指出，此波為移動性鋒面，預計不會帶來較大雨勢。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專今表示，無論是全球模式還是區域模式，對於周日到周一的鋒面，目前降雨評估持「審慎稍樂觀」，可先濕潤地表，讓未來雨勢成為地表逕流速速進入水庫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，周末鋒面雖然不至於有大範圍強降雨，但這樣的雨勢至少可以先濕潤乾到龜裂的地表，讓未來的雨勢可以成為地表逕流速速進入水庫，這2天如有室外活動要多注意，尤其山區更要小心劇烈天氣發生。

氣象局指出，周日鋒面通過，中部以北、宜蘭有局部大雨或雷雨機率，其他地區也要留意局部短暫雨。這波鋒面雖然可為各地都帶來雨勢，但為移動性鋒面，與典型的西南風滯留性鋒面不同，不會帶來太強的長時間連續降雨。

氣象局也說，周一起鋒面影響就會趨緩，水氣逐漸減少，西半部地區轉為多雲。周二起各地就回到多雲到晴天氣，僅東半部地區要留意零星降雨。

氣象局 颱風

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