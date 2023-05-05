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山城星光、慢城山水馬拉松賽 整合擴大舉辦即日起報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府整合鄉鎮公所及農會資源，今年將擴大辦理南庄慢城山水馬拉松、山城星光馬拉松等賽事。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府整合鄉鎮公所及農會資源，今年將擴大辦理南庄慢城山水馬拉松、山城星光馬拉松等賽事。記者胡蓬生／攝影

南庄慢城山水馬拉松、山城星光馬拉松都是苗栗縣內的重要路跑賽事，苗栗縣政府整合鄉鎮公所及農會資源，今年將擴大辦理，上午邀台北馬拉松半馬新科冠軍選手周賢峰共同「鳴槍起跑」，宣布山城星光馬拉松、慢城山水馬拉松即日起開始報名，廣邀全國馬拉松愛好者到苗栗「跑相逐」。

縣府指出，山城星光馬拉松、慢城山水馬拉松去年共有5500名跑友參與；山城星光馬拉松今年將於9月16日舉辦，分為全馬、半馬、健跑、親子組4組，由苗栗縣體育場出發，沿苗栗市經國路的樟樹綠廊、浪漫優美的河濱公園以及客家圓樓，讓傍晚的微風及夜景伴隨跑者前行。

慢城山水馬拉松10月29日舉辦，分半馬、悠遊、休閒組3組，將由南庄鄉公有停車場出發，沿著124乙線道路，一路串聯康濟吊橋、田美攔河堰等多個景點；兩大馬拉松賽事即日起開始報名，山城星光馬拉松7月20日截止報名、慢城山水馬拉松8月31日截止報名。

鍾東錦上午在縣府與周賢峰、與會地方人士「鳴槍」，宣告啟動兩大馬拉松賽事，前縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍、苗栗縣路跑協會理事長孫素娥及議員楊文昌、許櫻萍、曾美露，還有苗栗縣農會、南庄鄉農會及觀光產業、協會代表多人參加。

鍾東錦表示，慢跑是世界趨勢也是台灣潮流，希望藉由兩場馬拉松活動吸引跑者健身，並結合觀光、在地特色行銷農產品，沿途還能飽覽優美景色，讓苗栗更亮眼，農產銷售更暢通。

縣府教育處指出，今年將馬拉活動擴大辦理，整合各局處、鄉鎮公所、農會等部門資源，並與縣內旅宿業、觀光業者合作，打造苗栗縣具代表性的馬拉松賽事，兩大馬拉松賽都將邀周賢峰領跑，報名資訊可於官網伊貝特報名網查詢。

苗栗縣政府整合鄉鎮公所及農會資源，今年將擴大辦理南庄慢城山水馬拉松、山城星光馬拉松等賽事。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府整合鄉鎮公所及農會資源，今年將擴大辦理南庄慢城山水馬拉松、山城星光馬拉松等賽事。記者胡蓬生／攝影

馬拉松 苗栗縣 農會

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