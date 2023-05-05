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下班注意！高鐵南港至板橋號誌系統異常 部分列車延誤

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下班注意！高鐵南港至板橋號誌系統異常 部分列車延誤

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影
今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影

適逢下班時間，台灣高鐵南港至板橋號誌系統異常，部分列車延誤，大批民眾聚集月台等候發車。台灣高鐵公司表示，今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成6班次列車一度暫停，已派員處理中，部分列車因此延誤。

台灣高鐵公司指出，今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，初步研判係因電力系統跳電所致，造成區間內共有6班次列車一度暫停，已立即派員處理中，部分列車可能因此延誤，造成旅客不便，敬請見諒。

高鐵公司指出，經派員搶修，已於晚間6點05分完成修復。各車次列車已逐步恢復正常運轉，惟受此事件影響，部分列車仍將有所延誤，高鐵公司已於各車站加派人力，協助引導旅客，造成不便，敬請見諒。

高鐵公司指出，此事件造成旅客行程延誤，後續將協助旅客辦理延遲退費。列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價。旅客可於即日起一年內，持原車票至各車站售票窗口辦理。

今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影
今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影

今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影
今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影

今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影
今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影

今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影
今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影

今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影
今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影

今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影
今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影

今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影
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今天下午4點27分南港至板橋站發生號誌系統異常，造成區間內共有6班次列車一度暫停。記者張念慈／攝影
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