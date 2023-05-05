快訊

下班注意！高鐵南港至板橋號誌系統異常 部分列車延誤

子宮頸抹片有助發現早期癌變 醫籲定期受檢

中央社／ 台南5日電
奇美醫學中心統計201 7年至2022年期間，共進行子宮頸抹片檢查7萬8183人次，查出侵襲性子宮頸癌及癌前病變者共750人，愈早發現治療效果愈佳，呼籲所有女性應定期受檢。情境示意圖。圖／Ingimage
奇美醫學中心統計201 7年至2022年期間，共進行子宮頸抹片檢查7萬8183人次，查出侵襲性子宮頸癌及癌前病變者共750人，愈早發現治療效果愈佳，呼籲所有女性應定期受檢。情境示意圖。圖／Ingimage

奇美醫學中心統計201 7年至2022年期間，共進行子宮頸抹片檢查7萬8183人次，查出侵襲性子宮頸癌癌前病變者共750人，愈早發現治療效果愈佳，呼籲所有女性應定期受檢。

奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師陳思伃今天透過新聞稿表示，奇美自2017年至2022年期間，共進行子宮頸抹片檢查7萬8183人次。其中，篩檢陽性個案1839人，經切片檢查，罹患子宮頸癌癌前病變有565人，侵襲性子宮頸癌（含原位癌）185人，兩者合計約占篩檢陽性個案的41%。

陳思伃表示，1名46歲、育有3名子女的婦人去年1月到奇美進行人生首次子宮頸抹片檢查，後來接獲醫院通知篩檢結果異常，經醫師切片檢查診斷為「子宮頸上皮細胞中度變異」癌前病變，接受子宮頸錐狀切除手術，追蹤至今未再發現異常。

陳思伃指出，依國民健康署研究顯示，大規模子宮頸抹片檢查可有效降低子宮頸癌死亡率。若在第0期發現子宮頸癌，5年存活率高達99.5%；但若第4期才發現，5年存活就則降至22.8%。政府自1995年起補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，有助降低子宮頸癌死亡率。

她說，子宮頸癌危險因子之一是人類乳突病毒（Human papillomavirus，簡稱HPV）感染，在台灣癌症臨床研究合作組織所出版的婦癌診療臨床指引中指出，每年1次或每3年1次的子宮頸抹片合併HPV檢查，可以明顯提高子宮頸癌篩檢準確率。

陳思伃進一步指出，奇美醫院今年起參與國民健康署所推動的「子宮頸癌篩檢提供抹片合併HPV的DNA檢測服務」試辦計畫，此試辦計畫未來可望納入子宮頸癌防治策略之一，有助達成「早期發現、早期治療」目標。

子宮頸癌 醫學 癌前病變

延伸閱讀

疫後深化醫學合作 奇美與美國楊百翰大學第5度締約

超前六都 北市HPV疫苗接種將納國一男性

2023癌症論壇／婁培人：HPV疫苗 男性更該接種

她子宮頸抹片異常！2年內升高至二級 最後子宮全切免癌上身

相關新聞

周末迎梅雨季首道鋒面 一圖揭降雨情況：審慎稍樂觀

5月進入梅雨季，首道鋒面周日報到，中央氣象局指出，此波為移動性鋒面，預計不會帶來較大雨勢。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書...

花崗石醫院變迪士尼樂園、環球影城？金門議員提活化成觀光財

具有戰備與歷史意義的花崗石坑道醫院，曾是冷戰時期全世界最後建造的坑道軍醫院，96年正式走入歷史，由縣府接管，如今卻成為一...

高鐵南港至板橋站信號異常 於18:05完成修復

台灣高鐵今（5）日16:27於南港至板橋站發生號誌系統異常，經高鐵公司派員搶修，已於18:05完成修復，各車次列車已逐步...

社會福利基本法三讀 明定社福基本方針

立法院會今天三讀通過社會福利基本法，明定社會福利基本方針。衛福部社家署今天說，未來各級政府在推展社會福利時，有一個可以參...

子宮頸抹片有助發現早期癌變 醫籲定期受檢

奇美醫學中心統計201 7年至2022年期間，共進行子宮頸抹片檢查7萬8183人次，查出侵襲性子宮頸癌及癌前病變者共75...

「全台最美眷村」台南水交社文化園區 免門票到年底

為推廣古蹟歷史及眷村文化，曾獲空間設計金點設計獎的台南市定古蹟水交社文化園區，即日起全園區及四大主題展館優惠免票參觀，期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦