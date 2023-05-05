子宮頸抹片有助發現早期癌變 醫籲定期受檢

奇美醫學中心統計201 7年至2022年期間，共進行子宮頸抹片檢查7萬8183人次，查出侵襲性子宮頸癌及癌前病變者共750人，愈早發現治療效果愈佳，呼籲所有女性應定期受檢。

奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師陳思伃今天透過新聞稿表示，奇美自2017年至2022年期間，共進行子宮頸抹片檢查7萬8183人次。其中，篩檢陽性個案1839人，經切片檢查，罹患子宮頸癌癌前病變有565人，侵襲性子宮頸癌（含原位癌）185人，兩者合計約占篩檢陽性個案的41%。

陳思伃表示，1名46歲、育有3名子女的婦人去年1月到奇美進行人生首次子宮頸抹片檢查，後來接獲醫院通知篩檢結果異常，經醫師切片檢查診斷為「子宮頸上皮細胞中度變異」癌前病變，接受子宮頸錐狀切除手術，追蹤至今未再發現異常。

陳思伃指出，依國民健康署研究顯示，大規模子宮頸抹片檢查可有效降低子宮頸癌死亡率。若在第0期發現子宮頸癌，5年存活率高達99.5%；但若第4期才發現，5年存活就則降至22.8%。政府自1995年起補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，有助降低子宮頸癌死亡率。

她說，子宮頸癌危險因子之一是人類乳突病毒（Human papillomavirus，簡稱HPV）感染，在台灣癌症臨床研究合作組織所出版的婦癌診療臨床指引中指出，每年1次或每3年1次的子宮頸抹片合併HPV檢查，可以明顯提高子宮頸癌篩檢準確率。

陳思伃進一步指出，奇美醫院今年起參與國民健康署所推動的「子宮頸癌篩檢提供抹片合併HPV的DNA檢測服務」試辦計畫，此試辦計畫未來可望納入子宮頸癌防治策略之一，有助達成「早期發現、早期治療」目標。