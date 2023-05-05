明立夏持續飆高溫！嘉義以南上看36度 東南部留意焚風
因台灣附近偏南風，太陽照射內陸調節作用不明顯，台南市北寮今天中午再度出現38.4度高溫，雲林縣雲林分場也有37.0度。明天是24節氣的立夏，中央氣象局表示，明天各地還是較為悶熱，東南部地區要留意焚風，嘉義以南、東半部地區有36度以上高溫機率，南部近山區有38度極端高溫機率。
氣象局指出，明天鋒面接近，天氣逐漸不穩定，溫度感受還是較為悶熱，清晨低溫約23至26度，白天各地仍有30度以上，北部地區約31至32度，嘉義以南、東半部地區有36度以上高溫機率，東南部地區要留意焚風，南部近山區有38度極端高溫機率。
氣象局指出，周日鋒面通過，周日晚間至周一清晨溫度降幅較明顯，周一清晨至周二清晨北部地區約18至22度、中部及東半部地區約22至27度、南部地區約24至30度。周三、周四各地溫度就會穩定回升至30度。
雨勢部分，氣象局表示，明天東半部降雨機率略增，周日鋒面通過，中部以北、宜蘭有局部大雨或雷雨機率。周一鋒面影響趨緩，水氣逐漸減少，西半部地區轉為多雲。周二起各地就回到多雲到晴天氣，僅東半部地區要留意零星降雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言