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明立夏持續飆高溫！嘉義以南上看36度 東南部留意焚風

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地較為悶熱，嘉義以南、東半部地區有36度以上高溫機率。本報資料照
明天各地較為悶熱，嘉義以南、東半部地區有36度以上高溫機率。本報資料照

因台灣附近偏南風，太陽照射內陸調節作用不明顯，台南市北寮今天中午再度出現38.4度高溫，雲林縣雲林分場也有37.0度。明天是24節氣的立夏，中央氣象局表示，明天各地還是較為悶熱，東南部地區要留意焚風，嘉義以南、東半部地區有36度以上高溫機率，南部近山區有38度極端高溫機率。

氣象局指出，明天鋒面接近，天氣逐漸不穩定，溫度感受還是較為悶熱，清晨低溫約23至26度，白天各地仍有30度以上，北部地區約31至32度，嘉義以南、東半部地區有36度以上高溫機率，東南部地區要留意焚風，南部近山區有38度極端高溫機率。

氣象局指出，周日鋒面通過，周日晚間至周一清晨溫度降幅較明顯，周一清晨至周二清晨北部地區約18至22度、中部及東半部地區約22至27度、南部地區約24至30度。周三、周四各地溫度就會穩定回升至30度。

雨勢部分，氣象局表示，明天東半部降雨機率略增，周日鋒面通過，中部以北、宜蘭有局部大雨或雷雨機率。周一鋒面影響趨緩，水氣逐漸減少，西半部地區轉為多雲。周二起各地就回到多雲到晴天氣，僅東半部地區要留意零星降雨。

高溫 氣象局 嘉義

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