又有食安問題？砷含量超標達5倍 綠委爆大陸牡蠣運到越南洗產地

民進黨立委林俊憲今天舉行記者會踢爆，越南進口牡蠣被驗出砷含量超標多達5倍，質疑政府對進口牡蠣產品把關不夠嚴謹，尤其是傳出有中國大陸的牡蠣運到越南洗產地，要求加快產地標示集查驗，並鼓勵民眾優先挑選本土牡蠣，吃得健康又安心。食藥署表示，進口牡蠣還沒到台灣就有進行「邊境前管制」，並要求附上產地證明及當地機關衛生證明。

台灣進口高達9成的越南牡蠣，被驗出砷含量超標多達5倍，而且進口量5年內暴增20倍；甚至傳出有中國廣西的牡蠣，運到越南後，以越南牡蠣身分輸入台灣，林俊憲質疑，牡蠣進口把關不夠嚴謹。

根據統計，全國牡蠣產量從2017年至2021年，年產量從2萬300多公噸，減少到1萬8000多公噸，減幅達23％。其中，受影響最深的全國第三大牡蠣產地台南，牡蠣年產量自2017年至2021年，年產量4266公噸銳減至2144公噸，減產5成，年產值也從近8億元減少至3億元；越南牡蠣大舉搶占台灣牡蠣市場已經造成國內牡蠣眼直產業快速萎縮。

林俊憲表示，越南進口牡蠣量大增，主要是越南牡蠣每台斤約有60至80元利潤，比起國產牡蠣每台斤僅約30元利潤高出許多，造成去年越南牡蠣進口量已超過3000公噸，不僅有食安風險，也衝擊國內牡蠣養殖產業。

食藥署北區副主任林旭陽表示，牡蠣出入境管制措施採取系統性源頭管理要附產地證明，並且有當地機關的衛生證明。

林俊憲質疑，有心人士要購買一張標示來源地證明並不困難，對於單據真實性保持存疑態度，希望相關單位能夠加強進口水產把關。