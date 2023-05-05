高溫前10名都在36.5度以上 鄭明典：比昨天擴大許多更有感

中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今天高溫前10名排行榜，都在36.5度以上了。雖然最高溫沒再推升，高溫範圍比昨天擴大許多，應該更有感。

今天目前為止，高溫前3名測站依序為台南市北寮38.4度，雲林縣雲林分場37.0度，嘉義縣馬頭山36.9度。

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫燈號，今天白天台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；台北市、新北市、桃園市、嘉義市、台東縣地區，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，有36度以上高溫機率。