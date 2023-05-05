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2023新北閱讀節－創作匯集站 5/6-7新北市美術館登場

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
2023新北閱讀節，即日起至5月21日舉辦。圖／新北市立圖書館提供
2023新北閱讀節，即日起至5月21日舉辦。圖／新北市立圖書館提供

2023新北閱讀節於5月6、7兩日以「設計．新日常」為主題，在新北市美術館邀請不同類型的創作歌手、新生代樂團與各藝術領域表演者，包括金曲歌后艾怡良、人氣天王小樂吳思賢、創作歌手、音樂DJ、街頭藝人等輪番獻唱。新美館將化身為「創作匯集站」，以音樂為主軸與年輕世代互動，現場除了有精采的演唱，歌手也將與民眾互動，藉由閱讀帶來的創作靈感、推薦好書與自我閱讀美好生活經驗分享。

文化局長張䕒育表示，2023新北閱讀節於新北市美術館園區為核心展開系列活動，讓閱讀與設計結合，由音樂、市集、閱讀沙龍、工作坊等多元的閱讀活動，激發市民朋友生活中的設計力，創造屬於自我美感的新日常，新北閱讀節系列活動於5月6、7日以及13日在新美館登場，邀請民眾前來感受閱讀節結合設計日常的美好。

新北市立圖書館表示，5月6、7日連續二天邀集多位創作型歌手迎來「創作匯集站」；金曲歌作后艾怡良擔任7日壓軸演出，兼具創作實力與高人氣的她，將帶來多首超人氣創作歌曲；小樂吳思賢將於6日壓軸演唱多首歌曲，包括「Want too」、「我來」；創作男神周予天、金鐘得主琳誼、還有新生代R&B王子鶴 The Crane、姚冠宇、鹿希派、彤溫岑二重唱、實力派的小男孩樂團等創作歌手，以及新生代歌手陳華、胡恂舞，將現場演出精采的創作歌曲。

園區同時舉辦多場「閱讀沙龍」，邀請到工業設計師吳孝儒、建築學者李清志、作家洪愛珠、作家徐振輔、平面設計師廖小子、策展人王耀邦（格子）等；現場還有「親子手作」讓大小朋友一起動手，打造設計小物；「創作舞台」則匯聚各式創作表演者，用音樂、特技、舞蹈與所有人一起歡慶日常的美好；「新日常市集」網羅風格飲食、文化教育、質感生活選物等人氣設計品牌與新北在地商家，展現新北的藝文實力與設計力。此外，還有親子專屬的「閱讀遊樂園」，藉由親子工作坊的方式，帶孩子透過手作體驗活動與繪本閱讀互動，近距離美感體驗。

活動資訊：

2023新北閱讀節「設計．新日常」

創作匯集站

時間：2023年5月6、7日11～18點

地點：新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

活動官網：https://reurl.cc/5MQYVM 

主辦單位：新北市政府、新北市文化局、新北市教育局

承辦單位：新北市立圖書館

執行單位：500輯

2023新北閱讀節，艾怡良、吳思賢5/6、7在新北市美術館創作舞台壓軸演出。圖／經紀公司提供
2023新北閱讀節，艾怡良、吳思賢5/6、7在新北市美術館創作舞台壓軸演出。圖／經紀公司提供
2023新北閱讀節5月6、7日主活動，將在新北市美術館舉辦。圖／新北市美術館提供
2023新北閱讀節5月6、7日主活動，將在新北市美術館舉辦。圖／新北市美術館提供
2023新北閱讀節系列活動5月6、7日登場。圖／新北市立圖書館提供
2023新北閱讀節系列活動5月6、7日登場。圖／新北市立圖書館提供

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