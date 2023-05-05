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聯合報系、願景工程共4作品 入圍2023亞洲卓越新聞獎

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「解凍格陵蘭-看冰往哪融」入圍2023年卓越新聞獎卓越影像報導獎。本報資料照片
「解凍格陵蘭-看冰往哪融」入圍2023年卓越新聞獎卓越影像報導獎。本報資料照片

素有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版協會（SOPA）今公布「2023年卓越新聞獎」入圍名單，聯合報系入圍華文類三獎項，包括聯合報「解凍格陵蘭-看冰往哪融」入圍卓越影像報導獎，聯合新聞網「2022菲律賓選舉專題」「南韓梨泰院慘案」分別入圍卓越解釋性報導獎、突發新聞獎。得獎名單預計於6月15日揭曉。

此外，願景工程基金會以「協助或騷擾? 障礙女性: NO means NO」入圍華文類卓越女性議題報導獎。

亞洲出版協會「卓越新聞獎」創立於1999年，有「亞洲普立茲獎」美譽，該獎為表彰印刷、通訊社及網路出版刊物的優秀作品而設，總共涵蓋21個獎項，由中文媒體、區域性媒體、國際英文媒體共同競賽。

亞洲出版協會指出，今年適逢卓越新聞獎25周年，共收到逾800份英文、中文、印尼語作品參賽，由130位來自全球的現任、前任記者與新聞學者組成評審團，數名長年把關的評審表示，這次競逐2023年獎項的作品明顯高於水準，其中一名評審說道「報導、選題和故事組織均屬於頂尖水準」。

聯合報總計入圍華文類三項大獎，包括聯合報「解凍格陵蘭-看冰往哪融」入圍卓越影音報導獎，聯合新聞網「2022菲律賓選舉專題」、「南韓梨泰院慘案」分別入圍卓越解釋性報導獎、突發新聞獎。

「解凍格陵蘭-看冰往哪融」是聯合報「解凍格陵蘭」系列報導的第一篇影音報導，由聯合報、願景工程和歐萊德三方組成的採訪團隊，實地走訪地球暖化最前線，從科學觀測融冰數值，探究格陵蘭融冰對全球的影響，記錄並試圖找出相應解答。

看報導／聯合報系及願景工程入圍獎項如下：

女性議題報導獎／協助或騷擾? 障礙女性: NO means NO

視頻報導獎／解凍格陵蘭-看冰往哪融

解釋性報導獎／2022 菲律賓選舉專題

突發新聞獎／南韓梨泰院慘案

更多「2023年卓越新聞獎」完整入圍名單請點連結。

格陵蘭 普立茲獎 卓越新聞獎

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