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2023新北閱讀節5/6-7登場 必聽6場沙龍 25攤市集齊聚

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
2023新北閱讀節5月6、7日舉辦「創作匯集站」，邀請吳孝儒（上排左起）、李清志、洪愛珠、徐振輔、廖小子與王耀邦（格子）舉辦閱讀沙龍。圖／各講者提供
2023新北閱讀節5月6、7日舉辦「創作匯集站」，邀請吳孝儒（上排左起）、李清志、洪愛珠、徐振輔、廖小子與王耀邦（格子）舉辦閱讀沙龍。圖／各講者提供

當閱讀與設計相互激盪，能為日常生活擦出什麼火花呢？2023新北閱讀節以「設計．新日常」為主題，主活動創作匯集5月6、7日在新北市美術館舉辦，除了有創作舞台外，共有6場閱讀沙龍，邀請各領域專家分享心得，以及25攤的新日常市集，聚集風格飲食、心靈療癒與質感設計小物，用五感讓所有人體驗設計讓閱讀原來距離那麼近。

5月6日由工業設計師吳孝儒，從自身設計經驗出發，分享生活中，如何賦予日常屬於當代的新鮮感；建築學者李清志將從建築出發，帶領大家來場文化觀察之旅；作家洪愛珠曾擔任多年平面設計師，將分享各種海內外飲食類刊物，解構其背後學問。

5月7日擅長書寫自然的作家徐振輔，將從自身經驗，分享在自然中的觀察；平面設計師廖小子將會從自身經驗談起，如何掌握身體的能力，進而在創作上找到更多自由；策展人王耀邦（格子）將分享精選案例，讓大家從欣賞展覽中，還能找到更多樂趣。

而活力草地上的新日常市集也不容錯過，一口氣就能嘗到新北市的著名美食，如好初早餐、金豬貝果、甘霖涼麵舖、Merci Cafe、TNT美式炭烤牛排、Jimmy food place與五星合味等，各式甜點飲品如老派金魚、仙島SENTO、涵糖製所（シュガー）等，讓大家度過悠閒的午後時光，還有餐車如宥想吃餛飩、熊麻吉（5/6限定）、香腸世家（5/7限定）與黑皮等，滿足大家的味蕾。

各種心靈療癒給大家帶來平靜，上山上山以天然精油製成療癒香氛，蓋亞遊樂場給大家有著心靈上的支持，PÊIHU、Indigo Studio與13 fingers’各自有不同技法的創作小物，滿足身心靈。社團法人籿苗教育發展協會將帶來藝術車 ArtBus，兩天指定時段針對孩童，推出快閃信心工作坊，可免費參加，名額有限。

地球友善更是重點，包括好日子agooday、kiddo.earth、CULTU-RE EXPERIMENT與眠腦minnao等，分別帶來友善環境，共同支持讓家園永續發展，SoMo Club讓大家現場體驗永續、可靠的移動方式。

活動資訊：

2023新北閱讀節「設計．新日常」

創作匯集站

時間：2023年5月6、7日11～18點

地點：新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

活動官網：https://reurl.cc/5MQYVM

主辦單位：新北市政府、新北市文化局、新北市教育局

承辦單位：新北市立圖書館

執行單位：500輯

2023新北閱讀節5月6、7日舉辦新日常市集，邀請金豬貝果（上排左起）、Merci Cafe、kiddo.earth、Indigo Studio、眠腦minnao、SoMo Club等25品牌出攤。圖／各品牌提供
2023新北閱讀節5月6、7日舉辦新日常市集，邀請金豬貝果（上排左起）、Merci Cafe、kiddo.earth、Indigo Studio、眠腦minnao、SoMo Club等25品牌出攤。圖／各品牌提供

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