主委去職後運安會主管職再異動 執行長由蘇水灶代理

國家運輸安全調查委員會（運安會）前主委楊宏智在今年2月被媒體爆出上班時間出外訪友，引發議論後自請辭職，但3個多月來，運安會內部仍發生不少內鬥情事，人事更迭不斷。除爆出專任委員李綱對代理主委、現任副主委許悅玲不滿外，被爆出濫領加班費的原主秘涂靜妮也去職，改由姚辰安接任，而負責調查任務分派等工作內容的幕僚主管執行長，也從4月份起由林沛達換成由現任水路調查組組長兼次席調查官蘇水灶代理。

據了解，對於人事異動頻繁，外界傳言運安會內部有一批「挺楊派」對許悅玲相當不滿，對於楊宏智因媒體爆料一事去職，內部陰謀論不斷，相關不滿情緒也浮上檯面。除了李綱在內部群組公開嗆許悅玲外，更有傳言直指楊宏智去職是因為許悅玲和涂靜妮聯手將資料外洩給媒體。

在楊宏智確定請辭獲准後，許悅玲直接代理主委職務，但內部又有人將涂靜妮濫報加班費情事爆料給立委，一連串的內鬥過程，就連原本也比較偏向楊宏智的前執行長林沛達也被換掉，目前則改由蘇水灶代理執行長。

對於人事異動頻繁，據掌握是因為運安會組織內規上有規定，當主委去職時，執行長也要同進退，新人選將由新主委上任後指派，留給新主委人事任命權。

據了解，林沛達在不接任執行長職務後，該職務出缺，代理主委許悅玲在內部徵詢，並無人想擔任，主因在於運安會內晉用的調查人員雖然任職於公部門，但任用辦法多採一年一聘，就算擔任執行長，也只是代理，且薪資照原職務內容領取，且許悅玲先前在立院答詢時曾表示新主委將在5月份上任，就算當執行長一職，也不會當太久。

運安會表示，有關本會聘用人員兼執行長職務事宜，依國家運輸安全調查委員會聘用人員管理要點辦理，其第二點述明，「執行長職務係由主任委員指定現職次席調查官以上人員擔任，並應於本會聘用契約載明主任委員退離時調整回原職務或適當職務」。

運安會表示，因本會楊前主委於今年2月13日請辭生效，本會許代理主委依前揭規定辦理，於今年3月底適時調整執行長職務，現由航空及水路次席調查官蘇水灶代理執行長職務。另依據組織法，主任委員出缺後，3個月內需派任新主委，預期5月中旬新主委到任後，屆時將有新的人事安排。