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又是台南北寮「飆38.4度極端高溫」 11縣市發高燒

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣高溫炎熱，中央氣象局發布11縣市高溫資訊（橙色）。圖／氣象局提供
天氣高溫炎熱，中央氣象局發布11縣市高溫資訊（橙色）。圖／氣象局提供

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布11縣市高溫資訊（橙色），今天白天台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，台北市、新北市、桃園市、嘉義市、台東縣地區，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號。

台南市北寮昨天下午12時40分飆出38.8度極端高溫。氣象局資料顯示，台南市北寮今天中午12時50分出現38.4度高溫，雲林縣雲林分場37.0度，台東縣大武36.8度。

今天各地及澎湖、金門馬祖為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨，晚起金門及馬祖為多雲短暫陣雨，明天鋒面接近，金門及馬祖有陣雨或雷雨，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；今明兩天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明日東南部有焚風發生的機率。

馬祖 高溫 金門

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