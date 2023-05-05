又是台南北寮「飆38.4度極端高溫」 11縣市發高燒

韓劇《黑暗榮耀》、豐原高中學生輕生，讓校園霸凌事件再度浮出檯面。果陀執行長林靈玉學生時代也是霸凌的受害者，她被老師、同學捉弄、嘲笑。但，她沒有因此而放棄自己，藉著投入戲劇表演，療癒受傷的心。

2023-05-05 13:18