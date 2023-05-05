又是台南北寮「飆38.4度極端高溫」 11縣市發高燒
天氣高溫炎熱，中央氣象局發布11縣市高溫資訊（橙色），今天白天台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，台北市、新北市、桃園市、嘉義市、台東縣地區，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號。
台南市北寮昨天下午12時40分飆出38.8度極端高溫。氣象局資料顯示，台南市北寮今天中午12時50分出現38.4度高溫，雲林縣雲林分場37.0度，台東縣大武36.8度。
今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨，晚起金門及馬祖為多雲短暫陣雨，明天鋒面接近，金門及馬祖有陣雨或雷雨，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；今明兩天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明日東南部有焚風發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言