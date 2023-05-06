減肥甩肉必看！網推TABATA五大好處一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「TABATA好處」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大TABATA好處排行。

現代生活十分忙碌，許多人想在繁忙之中維持體態、卻又抽不出時間去健身房或其他運動場所，因此居家運動的風氣逐漸盛行，其中TABATA更是許多民眾甩肉減肥時的首選；而究竟TABATA有哪些好處呢？

「快速有效」四分鐘爆汗燃脂 徒手就能訓練是租屋族福音！ ▲ 網友熱議五大TABATA好處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

TABATA是一種高強度的間歇運動，採取「運動20秒，休息10秒，連續8組，共4分鐘」的模式，藉此快速燃燒脂肪；而對許多人來說，正是TABATA「快速有效率」的特點最吸引他們，有網友便分享，過去總以太常加班、沒時間運動作為藉口偷懶，但接觸到TABATA後認為再怎麼忙，「每天至少可以擠出4分鐘運動吧？」，還有網友表示「一組四分鐘，跳下去就對了，每天少看一個影片時間就擠出來了」。

此外，由於TABATA運動講求在短時間內盡可能使用最多的肌肉群，因此長久維持下來也能同時鍛鍊肌耐力，有網友便提到剛開始跳TABATA時，結束後會「痠痛到不行」、有種「全身肌肉都充分訓練到」的感覺，但隨著肌肉習慣了運動的強度，動作難度便可以持續往上提升。不僅如此，TABATA反覆衝刺的訓練方式還能提高組織細胞的氧氣輸送量，增強心、肺、血管功能並刺激新陳代謝。

另一方面，TABATA不占空間的特點也是受到網友討論的好處之一，不少網友認為「不需要器材，徒手就能鍛鍊」非常方便，而且也不需要在家中挪出多大的空間，「在客廳自己找一個角落」、「大概一個瑜珈墊的範圍」即可，是許多租屋族的福音。

最後，也有網友認為TABATA可以幫助自己培養毅力，還提到自己剛下定決心減肥時真的非常痛苦，但跳TABATA時每次都心想「只要再堅持幾分鐘就好」，後來便靠著這股意志力克服阻礙，引來網友感同身受表示自己每天堅持後，「覺得自己好自律」，或提到「生活沒有秩序的時候，可以維持運動習慣真的會是一種成就」。

如果你想培養運動習慣、卻因忙碌的日程抽不出完整的時間到健身房，或是苦於家中空間過於狹小，不如嘗試看看TABATA，不僅訓練項目十分多元，還能根據個人喜好或接受度調整動作難度，祝福各位都能順利朝自己的理想體態邁進！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議五大TABATA好處」相關討論則數。觀測期間：2022/04/01~2023/04/20，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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