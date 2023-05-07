耳朵嗡嗡叫不停？小心是「這些」原因造成耳鳴！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「耳鳴原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大耳鳴原因排行。

耳鳴是在我們的耳朵沒有外來聲音的刺激之下，卻能夠感受到有聲響的狀況，而這個聲音可能來自耳部或頭部。造成耳鳴的原因有很多種，正確地找出病因可以更有效的治療，接著就來揭曉網友們熱議的耳鳴原因有哪些吧！

「血管性疾患」造成耳鳴症狀加劇 「突發性耳聾」恐永久影響聽力 ▲ 網友熱議七大耳鳴原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網友針對「耳鳴原因」的相關話題討論，可以發現「血管性疾患」造成的耳鳴在社群上引起熱烈討論，由於血管性疾患會使血液以更大的力量流過動靜脈，血流變化就造成耳鳴或讓耳鳴情況更加顯著，網友就表示「我好幾年前就有單側耳鳴，最近突然很常單側頭痛，去神經內科深入檢查後才發現是腦動脈瘤」，認為若是平時有血管性疾患的民眾，要是出現耳鳴症狀記得別輕忽，建議做個詳細檢查，以免釀成大病。

「突發性耳聾」又稱之為耳中風，好發於氣溫多變的秋冬時節，有網友發文分享自身經驗，「右耳一起床就伴隨著耳鳴，完全聽不到任何聲音，到大醫院檢查，醫生就斷定我是突發性耳聾」，該貼文引發不少網友紛紛留言提醒「如果有聽力下降或聽力喪失的情形，請立即就醫，因為有可能是突發性耳聾，這個有黃金治療期」，若是未及時治療，聽力很可能永久損失。提到因為「感冒」引起的耳鳴，網友也分享自己「感冒了好久，一個多月來都是鼻塞、耳鳴、鼻涕」，醫師則說明感冒的相關症狀，會讓耳咽管發炎腫脹並造成阻塞；而擤鼻涕用力過度，也會讓鼻涕倒流，進而使鼻子內的病毒跑到耳朵內，造成不適感。

而「更年期」會造成女性荷爾蒙減少，進而出現更年期症候群，耳鳴即是症狀之一，醫師也指出更年期女性在血管健康上會變得較脆弱，需要多加注意飲食，以少油鹽、低熱量為主，維持正常作息、減輕工作壓力，藉此降低耳鳴症狀的出現。此外，現代人經常三餐不定時，容易有「胃食道逆流」的問題，就可能導致胃酸侵蝕咽喉，再引起中耳炎或中耳積水，造成耳鳴現象。

另外，不少網友討論到「梅尼爾氏症」，紛紛留言自己罹患此症所出現的症狀，像是「長期耳鳴」、「症狀大概是耳鳴、暈眩、聽力受損」、「吃到重口味的食物產生耳鳴」，認為耳鳴與暈眩狀況同時出現，很可能就是由梅尼爾氏症引發的，建議盡快就醫確認。從臨床觀察中，發現有耳鳴困擾的民眾，同時伴隨著「睡眠障礙」的比例相當高，就有網友表示「因為長期有睡眠障礙，引起我的耳鳴還很嚴重」、「我也常常有耳鳴的問題，（和）睡眠障礙」，覺得耳鳴與睡眠品質有很大的關係，兩者互為因果，彼此影響。

耳鳴是來自身體的警訊，如果只是平時壓力大造成的耳鳴，不必太過驚慌，但提醒若是耳鳴症狀持續不斷或是日漸惡化，應盡快尋求醫師的幫助，否則可能會影響日常生活，造成自己身心俱疲，甚至演變成更嚴重的疾病。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議七大耳鳴原因」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/04/19，共六個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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