維持6指標成不老關鍵！國健署「長者量六力」評估 近1成行動能力異常

台灣2025年邁入超高齡社會，隨著老化趨勢，衰弱與失能人口逐年增加，推估65歲以上長者將超過2成，我國已有400萬名老年人口，其中12.7%有失能狀況，17.5%有衰弱風險。為預防延緩長者衰弱失能，國健署推動「長者量六力」評估服務模式，今年擴大服務場域，邀請醫師、護理師護士、藥師、營養師、驗光師、物理治療師、聽力師、職能治療師等8個全國聯合會共同倡議，守護長輩健康。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君表示，世界衛生組織（WHO）指出，維持「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）」是不老關鍵，國健署參考WHO提出的長者整合式照護（ICOPE）策略，去年推出「長者六力評估」服務模式，目標延緩衰弱失能，提升個人內在能力，包括記得起、走得動、吃得下、看得見、聽得清、心情好。

長者量六力服務共468個社區據點加入，有20萬人次自評；另有458個醫療機構加入，服務8.3萬人，經專業人員評估後，顯示任何一項功能異常者約佔16%，約1.3萬人。而六項功能異常率排名，最高為行動能力9.1%，其次為認知功能4.3%、營養2.4%、聽力2.3%、視力2%、憂鬱（情緒）1.5%。

使用長者量六力評估的65歲詹姓老先生表示，該項評估宛如看圖說故事，10個問題一一詢問，包括最近有無跌倒、站起來有沒有辦法出力、測量近期身體有沒有不良習慣、記憶力有沒有減退等，題目一目了然，使用者只要按照步驟操作，可以明確地回答問題，這些問題都是長者常出現問題，相當推薦長者使用。

今年高齡70歲的舞棍阿伯也出席活動分享，透露自己靠著唱歌、跳舞、聽音樂當作運動，也能紓壓，維持不老的方式就是「讓心維持18歲」，也樂於被譽「不老小鮮肉」，他也鼓勵所有長者來使用長者量六力，提前知道自己的身體狀況，才不會讓後輩擔心。

國健署長吳昭軍表示，民眾從小到大做過各種生理性檢查、數值，但若沒有注意功能喪失，可能及早落入失能，為了讓大家老後更健康、更自在，減少臥床時間，國健署自109年推出功能性評估檢查，雖然遇上嚴峻新冠疫情，仍感謝一線醫師協助評估，此外也推出線上版，提供民眾自評，若及早發現1、2個項目異常，可轉介至附近醫療院所做複評，或由相關團體介入，協助恢復長者功能。

長者量六力先前透過22縣市衛生局資院整合、轉介網絡，並輔導醫療院所提供評估服務，而線上Line好友也已達10萬人。今年國健署邀請醫師、護理師護士、藥師、營養師、驗光師、物理治療師、聽力師、職能治療師等8個全國聯合會，加入長者功能評估服務計畫，招募有意願的醫事機構加入服務，使長者能及早發現衰退徵兆，早期介入運動、營養飲食及社交互動等活動，降低及延緩失能風險。

國民健康署呼籲，長者、家屬及主要照顧者都可以加入「長者量六力」LINE官方帳號，自己在家評估，並點選「健康資訊」進行自我健康管理，或點選「資源地圖」查詢功能評估及社區課程（活動）之服務據點，逕行聯繫與利用。

「國健署長者量六力」LINE官方帳號，可透過LINE ID搜尋「@hpaicope」或掃描下方QR code加入好友，操作影片與衛教資訊之連結網址如下：

1.加入長者量六力 讓健康不退流行：https://health99.hpa.gov.tw/material/7518。

2.長者量六力 LINE@操作教學：https://health99.hpa.gov.tw/material/7519。