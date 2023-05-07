快訊

星宇航空挨轟「危機處理0分」 網：併班決策者該下台

大腸癌「沉默殺手」要人命？網推四個好習慣有效預防！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
大腸癌「沉默殺手」要人命？網推四個好習慣有效預防！ 圖片來源:Unsplash
大腸癌「沉默殺手」要人命？網推四個好習慣有效預防！ 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「預防大腸癌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四個預防大腸癌好習慣。

根據衛福部國民健康署統計，大腸癌曾連續十五年蟬聯我國「十大癌症」之首，偏偏大腸癌早期並無明顯症狀，導致患者常在感到明顯不適時已經錯過黃金治療期，因此大腸癌可說是「預防勝於治療」；以下便整理出四個如欲預防大腸癌可以培養的習慣，一起來看看吧！


「健康飲食」是預防大腸癌重點 「定期篩檢」可及早發現並治療

▲ 網友熱議四大預防大腸癌好習慣 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議四大預防大腸癌好習慣 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內針對大腸癌預防方式的相關討論，發現網友大多認為大腸癌跟飲食習慣息息相關，更有人質疑大腸癌根本是「吃出來的」。對此便有營養師回應，調整飲食確實是預防大腸癌的一大重點，建議民眾除了多吃蔬果及全穀類食物外，還要少吃「加工肉品」，如煙燻、醃漬過的火腿或香腸，並減少牛、豬、羊等紅肉的攝取，因為吃多了容易「在體內形成致癌物」；不少民眾也認同「能不外食就不要外食」、「吃越天然越好，加工食品、燒烤腌製類要忌口」。

除此之外，也有許多人提到可以透過「定期篩檢」來降低罹患大腸癌的風險，目前健康署便有補助我國 50歲以上民眾每兩年一次的免費糞便潛血檢查，而若結果呈現異常，則可以進一步照大腸鏡、確認是否有長息肉或罹癌；不過，也有醫師提醒近年來大腸癌年輕化，鼓勵民眾若條件許可，則應盡早、定期做篩檢。有網友日前發文提到自己近期排便習慣改變，一下便秘、一下拉肚子，擔心可能罹患大腸癌，引來其他網友回覆「直腸外科掛下去，安排個大腸鏡檢後就知道了」，還有人留言鼓勵「大腸鏡真的要做，其實沒想像中痛苦」、「大腸癌早期發現治療痊癒率很高的」。

養成規律運動的習慣也能有效預防大腸癌，因為運動可以刺激腸道蠕動、幫助排便，還能促進新陳代謝，將體內廢物排出以降低癌症發生機率；有民眾先前發文表示自己有大腸癌的家族病史，並向網友請益是否有推薦的養生保健方式，留言處便有人提到「正確運動及良好作息是王道！」、「要養成運動習慣，年紀大了不好運動至少要每天出去散步走走」 。此外，吸菸、酗酒、嚼檳榔等不良生活習慣也會增加罹患大腸癌的風險，因此不抽煙、適量飲酒也是不少網友提供的建議之一。

雖然大腸癌常被稱做「沉默殺手」，不過只要養成上述好習慣，就能降低罹患大腸癌的風險與機率，此外也要隨時留意自己的健康狀況，若能早點發現和治療便不必太過驚慌。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議四大預防大腸癌好習慣」相關討論則數。
觀測期間：2023/01/24~2023/04/24，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

大腸癌 生活習慣 社群

延伸閱讀

正妹長期天天打嗝以為「水土不服」 最終檢查發現罹患大腸癌

金融高階女主管無症狀 健檢發現肺有陰影竟是轉移性大腸癌

「爺孫戀」李坤城健檢OK仍癌逝 「癌王」現身警惕：無關老幼，你get到重點了嗎？

大便有血怎麼辦？是大腸直腸癌嗎？ 醫師告訴你真相，一圖看4種治療方式

相關新聞

疫情影響 器捐意願大幅下滑

一場疫情，讓器捐意願從二○一九年四點三萬多件，降到去年僅剩一點七萬多件。每年台灣約有一萬多人等候器捐，隨捐贈意願降低，移...

立夏台南飆40.1度 今全台有望降雨

昨天為立夏，十一縣市發布高溫燈號，不僅台南北寮氣溫一度飆高到四十點一度，創今年以來最熱紀錄，台東大武氣象站也出現卅九點五...

星宇班機在日狀況連連嚴重延誤！乘客睡機場 痛批精品航空變「空中監獄」

星宇航空（2646）班機在日本接連發生狀況，先是班號JX800台北-東京航班6日因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤...

鳳梨外銷萎縮 蟲害、品質差敗市

中國大陸自前年開始對台灣鳳梨祭出禁令，儘管官方宣稱拓銷日韓星馬市場有成，不過根據農委會統計，前年我國外銷生鮮鳳梨2.8萬...

台中稻田乾裂 農民憂收成化烏有

中南部持續乾旱缺水，德基水庫及石岡水壩水源短缺，現正值稻作結穗期卻無水灌溉，稻田乾裂，農民眼看稻苗乾枯，憂心收成將化為烏...

石斑藥檢過關 洗刷冤屈

屏東石斑魚占全台近半產量，去年6月台灣石斑禁止輸陸影響漁民生計，屏東縣府日前公布用藥安全普查結果，共採檢491件均未檢出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦