五一連假合歡山公路塞成停車場 假日恢復高承載管制

勞動節三天連假，合歡山杜鵑花季取消高乘載管制，導致台14甲線合歡山公路大塞車，加上這幾天合歡山遊客人數暴增，車輛違停普遍。公路總局為避免重演上周大塞車，認為花季假日高承載有必要性，除非有特殊狀況，否則均會實施管制，以維持交通秩序。

合歡山杜鵑花季今年花況不佳，前幾周遊客不多，原規畫假日台14甲線翠峰到大禹嶺路段高承載管制取消。上周勞動節連假，氣象局又預報山區降雨沒有實施管制，沒想到當天中部天氣晴朗，上合歡山的汽機車數量徒增，路邊違停嚴重，石門山路段交通完全卡住，連機車也動彈不得，警方加派警力疏導，花了一上午才恢復通行。

警方也觀察，本周平日上合歡山賞景的車流量相當大，合歡山遊客中心停車場停車場一位難求，路邊違停普遍，甚至擺在路旁禁止停車的三角錐都被撞壞，警方除了加強取締外，公路總局也和警方重新檢討合歡山交通疏導措施。

公路總局認為，總結五一連假的經驗和最近的車流量，花季期間合歡山公路假日高承載管制仍有必要，合歡山公路蜿蜒狹窄，沿路停車場空間有限，不靠總量管制，只要車流一多，就會塞爆合歡山公路。