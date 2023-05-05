立委林俊憲：牡蠣來源分不清 食安把關沒頭緒

立法委員林俊憲今日邀集食藥署、關務署、漁業署、水試所、南市府漁港所、臺南市區漁會等單位一同召開記者會，要求食藥署嚴格把關進口牡蠣的食安問題，加快產地標示推動鼓勵民眾優先挑選本土牡蠣，吃得健康也吃得安心。

林俊憲指出，台灣進口牡蠣高達九成的越南牡蠣被驗出砷含量超標多達5倍，讓消費者陷入食安危機。依據毒物專家分析這可能與養殖環境不佳有關，但是當前政府對於進口牡蠣產品把關還不夠嚴謹，進口牡產品的查驗不夠全面、牡蠣產品的溯源不夠清晰等，都有必要進一步強化。