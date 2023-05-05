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立委林俊憲：牡蠣來源分不清 食安把關沒頭緒

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
立法委員林俊憲（中）今日邀集相關單位一同召開記者會，要求食藥署嚴格把關進口牡蠣的食安問題，自106年開始增加越南牡蠣進口量，年進口量由150公噸暴增至去年已超過3000公噸，足足增加20倍之多，不只大幅增加民眾的食安風險，也嚴重衝擊國內牡蠣養殖產業。記者林俊良／攝影
立法委員林俊憲（中）今日邀集相關單位一同召開記者會，要求食藥署嚴格把關進口牡蠣的食安問題，自106年開始增加越南牡蠣進口量，年進口量由150公噸暴增至去年已超過3000公噸，足足增加20倍之多，不只大幅增加民眾的食安風險，也嚴重衝擊國內牡蠣養殖產業。記者林俊良／攝影

立法委員林俊憲今日邀集食藥署、關務署、漁業署、水試所、南市府漁港所、臺南市區漁會等單位一同召開記者會，要求食藥署嚴格把關進口牡蠣食安問題，加快產地標示推動鼓勵民眾優先挑選本土牡蠣，吃得健康也吃得安心。

林俊憲指出，台灣進口牡蠣高達九成的越南牡蠣被驗出砷含量超標多達5倍，讓消費者陷入食安危機。依據毒物專家分析這可能與養殖環境不佳有關，但是當前政府對於進口牡蠣產品把關還不夠嚴謹，進口牡產品的查驗不夠全面、牡蠣產品的溯源不夠清晰等，都有必要進一步強化。

林俊憲表示，國產牡蠣的品質非好，從養殖端到消費端都有嚴格的把關程序，然而部分業者看上越南進口牡蠣每台斤60至80元的利潤，比起國產牡蠣每台斤僅約30元的利潤高出許多，自106年開始增加越南牡蠣進口量，年進口量由150公噸暴增至去年已超過3000公噸，足足增加20倍之多，不只大幅增加民眾的食安風險，也嚴重衝擊國內牡蠣養殖產業。

立法委員林俊憲（右）今日邀集食藥署等單位一同召開記者會，要求政府嚴格把關進口牡蠣的食安問題，加快產地標示推動鼓勵民眾優先挑選本土牡蠣，吃得健康也吃得安心。記者林俊良／攝影
立法委員林俊憲（右）今日邀集食藥署等單位一同召開記者會，要求政府嚴格把關進口牡蠣的食安問題，加快產地標示推動鼓勵民眾優先挑選本土牡蠣，吃得健康也吃得安心。記者林俊良／攝影

牡蠣 林俊憲 食安

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