立委林俊憲：牡蠣來源分不清 食安把關沒頭緒
立法委員林俊憲今日邀集食藥署、關務署、漁業署、水試所、南市府漁港所、臺南市區漁會等單位一同召開記者會，要求食藥署嚴格把關進口牡蠣的食安問題，加快產地標示推動鼓勵民眾優先挑選本土牡蠣，吃得健康也吃得安心。
林俊憲指出，台灣進口牡蠣高達九成的越南牡蠣被驗出砷含量超標多達5倍，讓消費者陷入食安危機。依據毒物專家分析這可能與養殖環境不佳有關，但是當前政府對於進口牡蠣產品把關還不夠嚴謹，進口牡產品的查驗不夠全面、牡蠣產品的溯源不夠清晰等，都有必要進一步強化。
林俊憲表示，國產牡蠣的品質非好，從養殖端到消費端都有嚴格的把關程序，然而部分業者看上越南進口牡蠣每台斤60至80元的利潤，比起國產牡蠣每台斤僅約30元的利潤高出許多，自106年開始增加越南牡蠣進口量，年進口量由150公噸暴增至去年已超過3000公噸，足足增加20倍之多，不只大幅增加民眾的食安風險，也嚴重衝擊國內牡蠣養殖產業。
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