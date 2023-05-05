通勤路線多一選擇 雙北自行車道串連這些區域

響應2050淨零轉型，交通部運輸研究所規畫「自行車通勤路線示範計畫」，串聯台北市、新北市既有自行車道，以基隆河、淡水河、新店溪及大漢溪河濱為主幹線，台北端串接三橫三縱，新北端則涵蓋板橋、中和及永和地區，並優化標誌、標線等，5月8日至7月7日參加騎乘集章活動還可進行抽獎。

根據交通部統計處「自行車使用狀況調查摘要分析」，在通勤（學）為最主要活動型態者中，以北部地區人數最多，主要因公共自行車租借系統完備，擁有連續性河濱自行車道系統，此次以串聯雙北自行車道作為通勤路線示範計畫，就雙北跨河橋梁及與市區道路銜接路段、進出水門等規畫一致性導引系統，加強騎乘連續性。

交通部政務次長陳彥伯今率團隊及雙北代表從交通部騎往新北市永和區，他指出，交通部2009年起陸續建置自行車路網，2015年完成961公里環島一號線、25調環支線，總計全台現有8560公里自行車道。近年陸續優化標誌、標線及鋪面、增設補給站、結合台鐵旅遊、篩選友善自行車遊程等，未來還有停放及天候問題須陸續解決。

運研所表示，此次與雙北合作自行車道串連，作為未來推展通勤活動示範計畫，以基隆河、淡水河、新店溪及大漢溪河濱為主幹線，透過兩側橫移門、橋樑串成通勤路線，台北端串接三橫三縱，新北端則涵蓋板橋、中和及永和地區，另根據Youbike資料顯示，景美及公館商圈公共自行車使用率高，也額外規畫。