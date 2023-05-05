糖腎共照成趨勢 王治元：糖尿病衛教師轉型慢病衛教師

糖尿病共同照護網上路多年，是否需要糖尿病衛教師退場機制的討論近期浮上檯面。中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖尿病衛教師體系實施超過20年，透過糖尿病衛教師的介入，協助調整生活型態及用藥，能夠提升患者遵從率，進而降低腎病等併發症的發生機率；在慢性病共同照護的趨勢下，糖尿病衛教師已開始肩負不同慢性疾病的衛教任務，角色更顯重要。

與患者交心 糖尿病衛教師助省醫療成本

「在現行醫療體制下，門診時間有限，有些患者因為時間不多或不好意思麻煩醫師而不敢提問，可能讓患者流失自我照護能力。」現任台大醫院內科部教授的王治元指出，在診間觀察到病人跟糖尿病衛教師關係良好，甚至能夠「交心」。他表示，建立了健康、互信的關係，患者在照護過程中遇到不同疑問，也較能及時尋求協助，與糖尿病衛教師諮詢討論。

「俗話說有拜有保庇，衛教資訊我們說『有唸有保庇。』」王治元笑稱，糖尿病衛教師透過不斷重複，勤勞溝通，就能提高患者對衛教新知的接受度。他指出，根據研究顯示，經過衛教流程，患者的治療遵從性提高，回診頻率固定，住院、藥費花費都能降低，有效節省醫療成本。王治元也分享，一項自1996至2014年的美國「糖尿病預防（Diabetes Prevention Program）」的研究顯示，若接受包含營養師、衛教人員定期諮詢的糖尿病整體照護，前4年期間，六成患者未進展成糖尿病；更甚之，近20年後，仍有近2成患者沒有發病。

糖尿病腎病變盛行率攀升 早期介入延緩惡化

糖尿病衛教學會在2023年3月發佈的「糖尿病衛教白皮書 糖尿病衛教師之個人化服務」，白皮書中指出，糖尿病腎病變盛行率越來越高，2000年盛行率為百分之13.32，到了2014年，盛行率達到百分之17.92；在全台透析（洗腎）病人當中，糖尿病腎病變患者更是佔了五成之多。

王治元表示，藉由糖尿病衛教師的早期介入，能夠幫助糖尿病患者調整生活型態、控制血糖，避免延誤治療，且根據臨床觀察，患者蛋白尿情況也會有所改善，有助延緩糖尿病腎病變的惡化。他也說，隨著醫療科技進展，糖尿病的治療武器選項中，多了不少能夠保護器官，避免患者步入洗腎的新藥，衛教師能夠協助患者進行用藥選擇，以病人為中心，提供整體疾病控制建議。

歐美正名「糖尿病教育治療專家」 王：應設給付提高誘因

近年「糖尿病共同照護網」制度逐漸成熟，因此產生是否需要「糖尿病衛教師退場機制」的討論。王治元表示，糖尿病衛教師體系在台施行超過二十年，早在2005年時任國民健康局（現國健署）局長邱淑媞任內就開始推動，醫師、患者都已習慣衛教師的照護模式。他感嘆，少了衛教師的協助，衛教資訊傳遞效果勢必不如從前，「如果這時候停下前進腳步，勢必很難面對糖尿病年輕化浪潮。」

王治元說，國健署委由糖尿病衛教學會執行的糖尿病衛教師訓練，至今已培養超過6千名衛教師。他表示，美國近年已把衛教師正名為「糖尿病教育及治療專家」，學會的訓練效法歐美，要把每位衛教師訓練成「真正的專家」。然而，王治元指出，糖尿病衛教師實際執業的比例僅約2成，與理想的衛教師、病人比例相去甚遠。

在現行「糖尿病共同照護網」的論質計酬機制中，糖尿病「共同照護門診」藥師處方費用的給付提高、醫師診療費也有增加，然而糖尿病衛教師的給付並無指定款項，而是涵蓋在診療費用當中，給付對象也並非糖尿病衛教師，而是醫院院方或診所主持人。王治元直言，雖然健保署建議醫療機構撥款予糖尿病衛教師，然而並無強制要求，但「糖尿病衛教師跟醫師、藥師一樣，都是專家，應該透過給付提供從業誘因。」

因應多重慢性病趨勢 將轉型「慢病衛教師」

在台灣，超過5成高齡長者同時患有2種以上慢性病。王治元指出，糖尿病衛教學會已與台灣腎臟醫學會達成共識，由糖尿病衛教師擔負「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」患者的衛教任務，並將與各科別醫學會開啟對話、尋求共識，讓糖尿病衛教師朝向「慢性病衛教師」發展。

醫療科技推陳出新，衛教知識日新月異，為方便醫療人員了解新知，糖尿病衛教學會設計「糖尿病智慧好幫手」Line @ 帳號，已有超過萬名醫療人員加入。借助人工智慧，加入此帳號的民眾或醫療人員，可以快速查詢飲食、併發症、藥物與血糖，以及運動、心理健康等最新衛教資訊。王治元強調，這些衛教資訊提供無償使用，要讓全國病友都能受惠，糖尿病衛教學會也固定舉辦線上、線下教育課程，幫助糖尿病衛教師持續接軌國內外最新衛教趨勢。

聯合報健康事業部與中華民國糖尿病學會將於5月13日（六）共同舉辦「2023 Goal 50+ 糖腎共照跨國高峰論壇」本論壇提供醫事人員積分認證，歡迎醫護人員報名參與。活動詳情如下：

2023 GOAL 50+ 糖腎共照跨國高峰論壇

‧時間：2023年5月13日 (六) 13:30-17:00

‧地點：張榮發基金會801會議室

‧主辦單位：中華民國糖尿病學會、聯合報健康事業部

‧形式：實體論壇，線上同步直播

※本論壇為醫事人員繼續教育積分採認課程，僅提供醫護人員報名參與

積分申請：中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣腎臟醫學會、內科醫學會 (確定通過之學分以各學會公告為主)

線上/實體會議報名：https://bit.ly/40EPznV