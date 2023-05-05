母親節送媽媽亮麗青春！肉毒美顏聰明選，醫師公開醫美界不說的事

母親節送媽媽最想要的禮物？近幾年越來越多子女選擇醫美療程，當作給媽媽的母親節禮物，充分滿足媽媽愛美的心願，只不過，醫美療程五花八門，讓人看得眼花撩亂，究竟哪一種CP值最高？能夠符合媽媽的需求同時兼具安全性？

醫美療程近年大受歡迎，民眾的接受度越來越高，可以滿足媽媽愛美的心願。 圖／徐兆玄攝影

肉毒桿菌風靡全球，在醫美界已是資深王牌，但一般消費者對於肉毒桿菌的認知仍不足。在日前(4/9)舉辦的第28次美容醫學國際學術研討會中，執行長王修含醫師呼籲消費者應主動詢問醫師施打肉毒桿菌的品牌、類別，是否經過衛福部核准？而醫師也須盡告知的義務。

皮膚科醫師破解肉毒桿菌迷思

為什麼肉毒桿菌如此火紅，而且歷久不衰？皮膚科名醫邱品齊指出，肉毒桿菌素是一種經過高科技萃取的蛋白質，可做小範圍的肌肉調控，起初是屬於醫療用途，漸漸發展至美容方面，多用於讓肌肉放鬆、減少皺紋，對於改善魚尾紋、抬頭紋、咀嚼肌肥大等，有顯著的效果。邱品齊醫師解釋，近年肉毒桿菌更被用來處理特殊皮膚問題，可稀釋後注射於真皮層，減少真皮敏感、發炎狀況，有助調理膚質，幫助改善酒槽肌、控油、汗腺困擾、毛孔緊緻……等等。其實肉毒桿菌用於治療酒糟肌與肌膚控油效果十分卓越，只是比較少人知道。

皮膚科名醫邱品齊建議民眾選擇成分單純的純淨的肉毒，減少抗藥性。 圖／徐兆玄攝影

常見女明星施打肉毒桿菌後出現表情僵硬、「塑膠臉」等，消費者應當如何避免？邱品齊醫師表示，「現代醫美的觀念是越自然越好，因此建議初次使用者不要馬上施打太多部位，可以從皺眉紋、魚尾紋開始，並且要選擇有經驗的醫師，透過專業來評估值不值得？需不需要？」

坊間許多肉毒桿菌素為了保持蛋白質活性穩定，會參雜一些其他的蛋白質，但這些複合性蛋白可能會刺激免疫反應，讓身體產生抗體，導致越打越沒效。邱品齊醫師提醒民眾，「肉毒桿菌素相關產品多，效果、價格都不同，如果要長期施打，建議選擇成分單純的純淨肉毒，減少抗藥性風險，才能安心、長期使用。」

民眾施打肉毒桿菌素建議選擇不含複合性蛋白的純淨肉毒，兼具安全性和有效性。 圖/Shutterstock

避免抗藥性攪局！肉毒桿菌這樣挑

中華民國美容醫學醫學會美容醫學學術研討會執行長王修含醫師則表示，在臨床方面，肉毒桿菌素對於改善抽筋、咀嚼咬合障礙、心情鬱悶、舒緩頭痛等都有幫助，因此愛美人士在施打肉毒桿菌時，務必選擇經過純化的純淨肉毒，以免日後若需要將肉毒桿菌使用於其他醫療用途，卻出現抗藥性，必須休息3、5年才能見效。「醫美有時候可以等，醫療不能等。」

王修含醫師說：「很多消費者把施打肉毒桿菌當成一種定期保養，讓肌肉不要收縮，因此挑選肉毒桿菌素就像挑選保養品一樣，要從長遠的角度來看，著重安全性和有效性。」建議民眾在挑選醫美療程時，要選擇受過主管單位認可的產品，並在合格醫療院所施打，切勿選擇來路不明的醫材。

「醫美產品有很多，有時醫師無法逐一說明療程中使用的每個產品，消費者可以主動詢問醫師，指定使用安全的肉毒，醫師也有誠實告知的義務。」

王修含醫師提醒民眾，肉毒桿菌素具有醫療用途，須慎防抗藥性發生。 圖／徐兆玄攝影

愛美大作戰！延緩老化認明「純淨肉毒」

母親節，送媽媽一份青春大禮，就要選擇通過政府把關、擁有FDA/TFDA認證且純淨的肉毒，安全與效果一次到位！純淨肉毒高純度、低風險，不含複合蛋白，不易產生抗藥性，安全有效，讓媽媽保持在最佳狀態。女兒也可以和媽媽一起體驗、一起變美，成為彼此的好姊妹！