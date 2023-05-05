還沒中午熱爆！台東大武飆35.1度 台南、高雄35度高溫

根據中央氣象局觀測資料顯示，台東縣大武上午9時49分出現35.1度高溫，台南市下營、高雄市月眉、高雄市甲仙也出現35.0度高溫。

天氣高溫炎熱，氣象局發布高溫資訊，今天白天台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市、台東縣地區，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號。

高溫橙色38度燈號：台南市、高雄市、屏東縣。高溫黃色燈號：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣。