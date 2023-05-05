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雞蛋消費習慣大改變「北部最明顯」 農委會分析是這原因

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3110萬隻，比上周3083萬隻，比上周增加27萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，比上周11萬2000箱，每日增加1000箱。本報資料照片
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3110萬隻，比上周3083萬隻，比上周增加27萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，比上周11萬2000箱，每日增加1000箱。本報資料照片

台灣歷經史上最常缺蛋危機後，在雞蛋批次大舉進口後，目前市況稍回穩，根據農委會觀察，整個雞蛋消費採購習慣正在轉移，從傳統通路轉到現代化通路，也就是從傳統零售箱蛋，再轉移部份到超市、賣場等消費，尤其以北部都會區最為明顯。

農委會畜牧處副處長江文全說，由於農委會每天都掌握賣場、超市、量販店的盒裝雞蛋狀況，發現進貨量與銷售狀況都明顯增加，主要是因為前陣子雞蛋價格高漲，市場價格很混亂，甚至每天都有不同價格，雖說零售仍為市場機制，價格各自呈現；當時，若能在架上通路買到的話，通路牌價相對固定，也因此，雞蛋消費由傳統市場、雜貨店、蛋行，移轉到現代化的超市、賣場通路消費。

江文全表示，另一原因，也可能是前陣子雞蛋供貨吃緊，但產量逐漸回穩後，消費者也擔心之前的傳統通路雞蛋保存問題，因此傾向採購現代化通路的盒裝雞蛋，至少上面有保存期限。

根據農委會的雞蛋產銷資訊，本周洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量為4410萬顆，比上周4399萬顆，比上周僅略增11萬顆；洗選噴印的數量為1963萬顆，比上周1852萬顆增加111萬顆，供應仍處於相對低點。

南部一名蛋農表示，現階段生蛋主力仍以老母雞為多，氣候雖好轉，但新入的蛋雞仍在養成中，加上天氣酷熱，產蛋狀況並不樂觀；至於超市洗選蛋仍沒這麼多，主要是超市要的是一定規格、品質的雞蛋，而老雞的蛋殼比較薄、較大，不必然能符合洗選的規格，目前比較容易買的，還是一般傳統市場的箱蛋，特別是白蛋現在很多。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，現在雞蛋「超難賣」，從清明連假過後到現在都賣不太掉，市況很糟；之前一箱（每箱約200顆）白蛋進貨最高曾喊到1700元，現在進貨成本為910元，前陣子價格太紊亂，漲價客戶都跑光了，算一算幾乎跑掉了一半，減用、少用、賭氣拒用的都有；雞蛋產量有沒有真的上來不知道，但市況不好、雞蛋一大堆是實情，也都降價努力在賣。

雞蛋 農委會 傳統市場

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