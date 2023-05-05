好熱！ 中南部花東高溫預警 明天立夏午後天氣漸轉變

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣附近仍是偏南風環境，水氣略微增多，各地晴到多雲天氣，午後山區熱對流雲系發展稍增多，不過下雨的範圍及雨量還是偏少。

今天氣溫則依然偏高，氣象局針對中南部及花東都發布了高溫預警，內陸地區都有局部36度以上高溫發生機會。歐宗學說，雖然才5月初，但已經是夏天的感受，運動或是戶外工作者別忘了防曬及適時補充水份。

明天是24節氣的立夏，歐宗學說，明天上半天仍是穩定天氣，但隨著鋒面接近，中北部雲量有逐漸增多趨勢，下午仍是午後山區陣雨天氣，但大台北東側、宜蘭花蓮平地也都有機會受影響。

歐宗學表示，明天入夜以後天氣短暫恢復穩定，周日凌晨就開始有些鋒前雲系移入，為北部地區帶來零星短暫陣雨。白天降雨區域逐漸往中部擴散，傍晚鋒面就會抵達台灣上空並持續南下，各地降雨增多、都有短暫陣雨機會。

歐宗學說，中北部、東北部地區更不排除有雷雨發生，雨勢也會比較明顯、有較多累積雨量，周末期間有安排戶外活動的話，這兩天要留意一下最新的天氣預報資訊，並規畫好雨天備案。

下周一鋒面逐漸通過後東北季風增強，白天期間水氣仍多，各地還是有局部短暫陣雨，歐宗學說，夜間到下周二水氣減少，逐漸轉為單純的東北季風環境，各地回到午後山區才有短暫陣雨的穩定天氣。