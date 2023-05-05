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認養毛孩「黑名單」全國竟有近萬人 呂秋遠教1招避免託付給惡人

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
新北一隻貓「茶茶」遭凌虐致死，引起社會關注。圖／取自PTT
新北一隻貓「茶茶」遭凌虐致死，引起社會關注。圖／取自PTT

律師呂秋遠為新北恐怖虐貓「茶茶案」打官司，他在臉書透露，收到很多人傳給他關於黎姓被告疑似領養貓的訊息，未經查證應保持冷靜；他並教學如何查詢黑名單和灰名單，可確認領養者是否有虐待動物的高度風險。

「茶茶案」讓不少送養人擔心將貓託付給不適合的人，呂秋遠說，公立收容所其實有所謂的「領養黑名單」，曾有棄養、因動保法被行政機關裁處，就會進入名單。這些人向公立收容所申請時，系統會禁止領養，目前名單約近萬人。「想想其實很可怕，每2300人，就有1個人是黑名單」。

另外有一種「灰名單」，呂秋遠說，如果名下寵物登記超過4筆以上，且飼養犬貓兩年內沒有施打狂犬病疫苗記錄，或是申請領養後，申報遺失、死亡達到一定數量，就會進入灰名單。當灰名單的飼主要再向公立收容所領養寵物，系統一樣會跳出警告，目前名單約有5000人上下。

送養人要怎麼判斷對方是不是黑名單或是灰名單？呂秋遠表示，只要進入農委會的「寵物登記管理資訊網」，會有「寵物登記查詢功能」，輸入認養人的身份證字號跟出生日期，就可以查詢是不是有違反動物保護法的紀錄，不得飼養動物或認養收容動物。送養契約也是重點，如果可以留下領養人的個人資料，只要核對，就能確認有沒有高度風險。

呂秋遠說，請送養的毛孩父母，不只對這件事提高警覺，而是在所有送養的時刻裡，都可以多加注意。黎先生只是冰山一角，事實上至少還有1萬多「詭異」的領養人，存在於台灣社會裡。準備好契約、做好事前與事後的查詢與關心，才是最重要的關鍵。

網友表示，「希望動物都被善待」、「很實用，以後交朋友，找員工之類的也可以注意下，不要讓惡魔侵入自己的周遭」。

寵物登記管理資訊網的「寵物登記查詢功能」，輸入認養人的身份證字號跟出生日期，可查詢有無違反動物保護法的紀錄，不得飼養動物或認養收容動物。圖／取自寵物登記管理資訊網
寵物登記管理資訊網的「寵物登記查詢功能」，輸入認養人的身份證字號跟出生日期，可查詢有無違反動物保護法的紀錄，不得飼養動物或認養收容動物。圖／取自寵物登記管理資訊網

呂秋遠 寵物 黑名單

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