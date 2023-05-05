熱到立夏！ 中南部紅燙發紫恐飆38度高溫 周日雨彈襲2天有雷雨

氣象局發布濃霧特報，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門已有能見度不足200公尺的現象。

今天各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及午後西半部山區有零星降雨的機率；氣象局說，各地低溫23到25度，白天氣溫普遍都在30度以上，而高溫區域會擴大一些，中南部及花東局部地區有36度以上高溫發生，甚至在南部近山區更有38度高溫發生的機率。

氣象局說，今天中午前後紫外線偏強，外出活動務必做好防曬工作，多補充水分以防中暑。

周六是24節氣的立夏，明天鋒面接近，天氣漸轉不穩定，東半部地區降雨機率提高，其他地區維持多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；由於台灣處在鋒面前緣的暖區，各地氣溫仍然偏高；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

周日至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東北部地區普遍有陣雨或雷雨，並且有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周一白天至下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；下周一水氣仍多，各地有局部短暫雨，而隨著北方乾空氣南下，下周二降雨趨緩，僅剩東半部地區有零星短暫雨，西半部為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下周三、下周四東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。