快訊

警局總動員召募青年加入民防 可支援軍事勤務

今明酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：周日鋒面到變天

熱到立夏！ 中南部紅燙發紫恐飆38度高溫 周日雨彈襲2天有雷雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天的高溫分布示意圖。南部近山邊的鄉鎮可達38度，中南部達35、36度，要注意慎防熱傷害。圖／氣象局提供
今天的高溫分布示意圖。南部近山邊的鄉鎮可達38度，中南部達35、36度，要注意慎防熱傷害。圖／氣象局提供

氣象局發布濃霧特報，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門已有能見度不足200公尺的現象。

今天各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及午後西半部山區有零星降雨的機率；氣象局說，各地低溫23到25度，白天氣溫普遍都在30度以上，而高溫區域會擴大一些，中南部及花東局部地區有36度以上高溫發生，甚至在南部近山區更有38度高溫發生的機率。

氣象局說，今天中午前後紫外線偏強，外出活動務必做好防曬工作，多補充水分以防中暑。

周六是24節氣的立夏，明天鋒面接近，天氣漸轉不穩定，東半部地區降雨機率提高，其他地區維持多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；由於台灣處在鋒面前緣的暖區，各地氣溫仍然偏高；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

周日至下周一清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東北部地區普遍有陣雨或雷雨，並且有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周一白天至下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；下周一水氣仍多，各地有局部短暫雨，而隨著北方乾空氣南下，下周二降雨趨緩，僅剩東半部地區有零星短暫雨，西半部為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下周三、下周四東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

12日至14日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

今天各地白天氣溫普遍都在30度以上，中南部及花東局部地區有36度以上高溫發生，甚至在南部近山區更有38度高溫發生的機率。本報資料照片
今天各地白天氣溫普遍都在30度以上，中南部及花東局部地區有36度以上高溫發生，甚至在南部近山區更有38度高溫發生的機率。本報資料照片

馬祖 東北季風

延伸閱讀

鬧飢荒還轉賣獲贈糧食 美暫停援助伊索比亞泰格瑞地區

高雄台南37.7度！ 氣象局亮橙燈 3縣市恐飆38度極端高溫

好天氣維持到「這天」慎防38度高溫 周末鋒面襲全台有雨

明起連3天暖如夏「高溫上看36度」 周末鋒面到雨炸全台

相關新聞

24小時書店 誠品松菸店接棒

誠品信義店年底熄燈。誠品董事長吳旻潔昨宣布誠品松菸店將接棒信義店、成為台灣第三家廿四小時書店，是一家「看得見天空晨昏雲影...

新冠採檢獎勵9元 醫轟衛福部

新冠疫情嚴峻時期，急診採檢爆滿，許多醫護人員也得赴社區採檢站輪班，指揮中心訂定相關獎勵措施，但胸腔科醫師蘇一峰指出，某醫...

雞蛋限購令近期取消？ 超市觀望

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3110萬隻，比上周增加27萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，較上周增加10...

23:38花蓮規模5.1有感地震 最大震度4級

中央氣象局表示，今天晚間11點38分花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模5.1地震，最大震度4級，震央在花蓮縣政府南南西方67.7公...

談圖書定價制 吳旻潔籲通路自律

電商書籍折扣戰爭議不休，出版社近來連署要求政府立法規定新書折扣（圖書定價制），引發關注。誠品董事長吳旻潔認為，圖書經營的...

雲門50周年 重現經典舞作薪傳

雲門舞集1978年首演的經典舞作「薪傳」，45年來，100多位舞者輪番演出「柴船渡烏水，唐山過台灣」的拚鬥精神，向拓墾台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦