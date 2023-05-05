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吃「A肝毒莓」真的會感染病毒？ 醫：四大症狀應先熟記

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
好市多正式向會員發出冷凍藍莓商品召回通知。圖／摘自好市多官網
好市多正式向會員發出冷凍藍莓商品召回通知。圖／摘自好市多官網

Costco（好市多）「A肝毒莓」風波持續不斷。原先經食藥署驗出A肝病毒的15公噸藍莓產品已被邊境攔截，應未流入市面，但好市多官網昨突釋出藍莓商品召回訊息，「2023/02/17至2023/04/30 這段期間曾購買此商品#722573 科克蘭冷凍藍莓，由於其中有部分商品（有效日期 : 2024.02.24、2024.02.25)經檢出A型肝炎病毒汙染，故主動通知召回。」民眾人心惶惶。

這次好市多綜合莓、藍莓被驗出A型肝炎病毒汙染，購買會員人數高達4萬多人，食用冷凍「A肝毒莓」是否真的會感染A型肝炎？國泰醫院消化內科超音波檢查室主任胡瑞庭說，A型肝炎傳播途徑主要是口糞傳染，一般來說，遭到感染後約一個月，可能出現腹瀉症狀，若病情嚴重時則可能出現四大症狀，包括眼白、皮膚泛黃等黃疸症狀，或尿液顏色呈深茶色、食欲不振、全身倦怠感，這時須盡速就醫檢查。不過，引發猛爆性肝炎的機會應該不高。

胡瑞庭指出，這次遭A肝病毒汙染的冷凍綜合莓或藍莓，依目前業者回收品項的日期推算，如果是2月份吃到，3月就會出現症狀，但目前各醫療院所並未出現大量肝炎患者，且受汙染產品為冷凍產品，A肝病毒存活不易，因此，感染風險應該不高，民眾不需過度擔心，但對於不適症狀仍要多加留意。

胡瑞庭說，民國60、70年代前，國內衛生環境不佳，許多人都曾感染A型肝炎，但隨著衛生條件改善之後，民國70年後A肝病人數量大幅減少，如目前50歲以上民眾，許多人都得過，體內仍存在抗體，不易遭到感染，即便感染也可能只出現腹瀉等輕微症狀，可是多數年輕人體內沒有A肝病毒抗體，應多提高警覺。

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