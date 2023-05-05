新冠採檢獎勵9元 醫轟衛福部

新冠疫情嚴峻時期，急診採檢爆滿，許多醫護人員也得赴社區採檢站輪班，指揮中心訂定相關獎勵措施，但胸腔科醫師蘇一峰指出，某醫學中心護理師竟只獲採檢獎勵金九元，「侮辱性極強」。衛福部次長王必勝表示，採檢費用五百元，至少有三百元要分給採檢人員，將進一步了解醫院如何分配。

蘇一峰昨在臉書貼出某醫護人員帳戶截圖，控訴醫學中心護理人員辛苦幫忙採檢上百位疑似患者，最後竟只領到「九元」。

衛福部醫事司長劉越萍表示，採檢一件撥給五百元，當初就規定六成，也就是三百元應分配給採檢相關人員。王必勝表示，費用提撥後，由醫院分配，「沒有所謂的九元」、「沒有人會去訂九元這種費用」，至於醫院如何分配，將再查明。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳說，衛福部從未公布詳細計算公式，獎金先給醫院，醫院再往下發，最終都高層拿最多，基層拿最少。台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，醫院應主動公布計算基準和發放進度。