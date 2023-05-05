談圖書定價制 吳旻潔籲通路自律

電商書籍折扣戰爭議不休，出版社近來連署要求政府立法規定新書折扣（圖書定價制），引發關注。誠品董事長吳旻潔認為，圖書經營的上中下游業者應對圖書的折扣自律，憂心當書愈賣愈便宜，出版產業會跟著退化。

「大部分的商品，人們用價格制定它們的價值，但有一種商品例外，這就是圖書，價格從來不代表它們的價值。」吳旻潔表示，一本書的低價代表的是背後這個產業未來可見的退化，而非迭代進化。一旦出版產業退化，代表將來愈來愈少人與資金會願意前往投入這個產業。

「書籍從來不是因為太貴而不買，而是買了之後能不能專心閱讀。」吳旻潔認為，唯有閱讀的時間和專注度，才能夠定義一本書的價值。在此之前，圖書經營的上中下游業者應該對圖書的折扣自律，共同保護這件事。

吳旻潔坦承誠品在疫情這兩年「沒有賺錢」，今年是否可以轉虧為盈，還需要時間，但至少「今年比去年好，明年比今年更好」。