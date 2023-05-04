引導青年從事高薪產業 學者：若工作不彈性恐難久任

由勞動部領銜，結合11部會推動第二期的「投資青年就業方案」，目標擺在引導青年進入高薪的重點產業發展，進一步解決低薪問題。但有學者認為，時下青年追求的是彈性、自由的勞動環境，若企業端無法調整管理思維跟工作模式，青年就算進入高薪產業，可能也無法久任，勞團則點出，引導方向正確，但也必須一併想辦法提升服務業薪資條件。

政大勞工所教授成之約認為，過去是強化畢業前的不足，現在方案提前從學生一進到大專院校就介入引導，跨系雙修、輔修等，跟重點產業需求產生連結，他建議可參考歐洲經驗，再更提前至高中職階段就進行職涯諮商輔導，影響高中職學生選讀重點產業相關科系，「從扎根做起。」

但他也提及，介於25歲到44歲的Y世代、Z世代，是構成勞動力的主要群體，國外文獻也將這群人稱之為「自己動手做者」(Do-it-yourselfers)，嚮往工作地點內容、工時安排的彈性，這些人不盡然都願意投入製造業、科技業等高新產業，雇主若不能滿足新世代的彈性需求，就算拉攏他們進入高薪產業，可能也無法久任，同業被職場新世代淘汰。

再者，他表示，進入服務業的青年，可能斜槓，一人身兼多職，加起來賺到的薪水或許不亞於製造業薪資條件，只是官方統計數據沒辦法呈現出來。

此外，成之約建議，針對已經踏出校園，進入職場的青年，勞動部也可透過發展署各分署資源成立職訓大學，把這些人邀集訓練，且訓練課程時間拉長至為期一年或更長時間，讓已經失去選校系機會的青年，能再擁有職訓機會，脫胎換骨到高薪產業。

台灣青年勞動九五聯盟副理事長周于萱認為，青年初出社會，通常會經歷一段頻繁轉業的摸索期，探索自己喜歡怎樣的產業跟工作氛圍，而服務業進入門檻相對低，不見得是青年主動選擇服務業。

她說，就讀科系確實影響就業出路，政策引導青年選擇高薪產業，方向是對的，但不能只因為服務業低薪，就叫大家不要投入服務業，應該也要辦法提高服務業薪資條件，而不是只把青年拉往別的行業發展。

此外，周于萱質疑，勞動部的應屆畢業生3.9萬均薪，把碩博士學歷薪資也加進去平均，數據失真，4年後要達到4.2萬目標雖滿有機會，但「如果我跟郭台銘平均，我年薪也會高」，勞動部不該單看平均數，而是要取中位數，才能真實反映青年薪資，看出警訊。台大國發所兼任副教授辛炳隆也持相同疑惑，他認為用平均值過於簡化，像是大學生均薪頂多3.2萬，也許4年後可達標，但應該是碩博士生薪資拉高了平均，指標無法關注到這支方案聚焦的族群。

不過，辛炳隆強調，將青年引導到薪資能成長的高薪產業，很值得肯定，他認為年輕人對職場不夠了解，職涯想像侷限在服務業，應該要夠過學校教育，打開職場多元想像，且要讓青年理解到不同人生階段有不同的經濟需求，來作為職涯發展考量。

辛炳隆說，現在全球經濟版圖重整 ，重點擺在發展特定產業，如果青年選擇工作沒有與產業發展脈絡結合在一起 ，很難高薪，雖然主流思維強調要適性發展，但產業發展正越來越聚焦，恐越來越有進入門檻，若高等教育政策沒有跟上對焦，就會產生鴻溝，因此青年就業來看，就是在既定產業政策下，協助青年跟隨發展脈絡，找到一個有前景的工作，針對其他科系背景的也提供跨域機會，提供職訓、津貼鼓勵等。