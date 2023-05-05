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雲門50周年 重現經典舞作薪傳

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
雲門舞集50周年，創辦人林懷民帶領第八代雲門舞者，5月5日至7日在台中國家歌劇院大劇院重現經典。圖／台中國家歌劇院提供
雲門舞集50周年，創辦人林懷民帶領第八代雲門舞者，5月5日至7日在台中國家歌劇院大劇院重現經典。圖／台中國家歌劇院提供

雲門舞集1978年首演的經典舞作「薪傳」，45年來，100多位舞者輪番演出「柴船渡烏水，唐山過台灣」的拚鬥精神，向拓墾台灣的先民致敬；今年適逢雲門舞集50周年，創辦人林懷民帶領第八代雲門舞者，5月5日至5月7日在台中國家歌劇院大劇院重現經典。

雲門創辦人林懷民回憶，「薪傳」這部刻劃台灣精神，且是站在歷史節點的作品，他和舞者們到新店溪邊搬石頭、勞動，從中找到身體的輪廓，整齣舞就這樣開始有了方向。

「薪傳」演出至今，已經到雲門第八代舞者，新世代的舞者除了從影片觀摩中學習舞步，也從動作細節中，展現出不同於以往的身體特質。雲門舞集此次也特別邀請創團後為「薪傳」擊鼓的朱宗慶打擊樂團回歸，由藝術總監朱宗慶再度為「薪傳」重執鼓棒，登台演出。

陸府生活美學教育基金會從2008年開始與雲門舞集合作，今年再度支持雲門舞集與台中國家歌劇院規畫「陸府家族專場」，特邀中部地區舞蹈教育的大學、高中，還有培育美學素養的國中小學師生走進劇場。

台中國家歌劇院表示，期待具有時代性及文化傳承意義的「薪傳」，可帶給學子深刻啟發，從「生態、生活、生命」的熱忱與關懷中，藉活動與美學體驗的推廣，讓藝術的美融入生活，也讓更多人參與台灣藝文重要里程碑。

雲門舞集 朱宗慶

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