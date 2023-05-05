雞蛋限購令近期取消？ 超市觀望

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3110萬隻，比上周增加27萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，較上周增加1000箱，儘管距離日需求量12萬4000箱仍遠，但目前處於雞蛋消費淡季，加上進口雞蛋大量上市，消費遲滯現象明顯，零售蛋價大幅回跌；農委會表示，近期賣場超市將會取消雞蛋限購規定；但超市業者表示，還要看進貨狀況再做決定。

零售的箱蛋價格從每台斤破百元、甚至袋賣不秤，目前已經可看到有每台斤65元的白蛋。但是超市賣場的洗選蛋仍然不容易買到，本周洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量為4410萬顆，較上周僅略增11萬顆；洗選噴印的數量為1963萬顆，較上周增加111萬顆，供應仍處於相對低點。

農委會畜牧處副處長江文全表示，隨著氣候疫情相對穩定後，國內雞蛋生產逐步恢復，產量也有逐漸增加，雞蛋的需求供給會慢慢恢復正常。

至於超市的狀況，江文全說，盒裝洗選蛋供應量也不斷增加，以某家國內超市通路為例，之前最吃緊的時候，一天供應不到8萬盒（每盒10顆），現在供應量已回到日供16萬盒，甚至到旺日可以日供應接近20萬盒，而這些盒裝蛋除了國產，也包括進口雞蛋。

江文全也提到，隨著雞蛋供應量增加，近期超市、賣場、通路正在討論，擬拿掉雞蛋每人限購一盒、兩盒的限購令。

記者觀察近日北市各連鎖超市蛋架，仍維持雞蛋快速銷售一空的狀況，陳姓台北市民說，她傍晚下班逛超市，還是很難買到蛋，偶爾在便利超商看到一盒100多元的蛋，限購令並未取消。

連鎖超市業者表示，目前雞蛋仍照牌價略為加價銷售，屬於浮動價格，近日仍維持在高檔，是否取消限購令，要觀察近期的進貨狀況再做討論。