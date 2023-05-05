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非聽不可／婦科腫瘤之營養與迷思大破解 婦科腫瘤治療後的反應與照護

聯合報／ 本報訊

主講：台大醫院營養室前組長郭月霞、台大新竹分院婦產部主任童寶玲

時間：5月12日（五）下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫中心醫院五樓國際會議廳（台北市大安區基隆路三段155巷57號）

洽詢：02-2322-0322轉37092、37093

婦女健康・快樂生活 癌症防治‧掌握先機

主講：台北長庚醫院名譽院長謝燦堂、台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔

時間：5月13日（六）上午10時至12時、下午2時至4時

地點：新北市立圖書館演講廳（新北市板橋區貴興路139號3樓）

洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會、02-2953-7868新北市立圖書館

肝癌治療新趨勢及營養飲食原則

主講：國泰醫院消化內科醫師胡瑞庭、營養師吳佩芩

時間：5月13日（六）下午2時至5時

地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室（台北市大安區仁愛路四段280號）

洽詢：02-8787-9907轉230、02-2708-212轉1040、1901

台大醫院 圖書館

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