快訊

23:38花蓮規模5.1有感地震 最大震度4級

政府砸160億救低薪 喊出目標3年後「青年均薪達4.2萬元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／服藥怕傷肝 和灰指甲共存

聯合報／ 文／風牧（高雄市三民）
和灰指甲和平相處，我盡量穿透氣鞋子，襪子常破，就買厚一點的來穿。圖／風牧提供
和灰指甲和平相處，我盡量穿透氣鞋子，襪子常破，就買厚一點的來穿。圖／風牧提供

我的灰指甲已有30幾年歷史，説真的，灰指甲的確帶給我生活上不少的困擾，因為它不好看的外觀，讓我即便在大熱天裡，也不敢穿涼鞋出門，我的襪子也常遭灰指甲刺破，買襪子的費用也很可觀。

尤其，每次剪指甲都是件大工程，不僅花費時間多，還要使勁全力才能將灰指甲剪好，有時候還因灰指甲旁的趾縫陷得太深，再加上力道控制不好，一不小心就會剪到肉流血，這讓我視剪指甲為畏途。

既然灰指甲帶給我生活這麼多的困擾，我難道都沒有想要根治它的念頭嗎？相信每個灰指甲患者，都想要根除這難纏惱人的疾病，但遲遲沒有付諸行動，應該都是對所要服用的藥物可能會傷肝而猶豫不決吧，因為有了這樣的顧慮，都只好作罷。畢竟「兩害相權取其輕」，比起傷肝，灰指甲應該還好一些吧。

於是我只能和灰指甲和平相處，而這樣的相處也不知不覺過了30幾年，早已習慣它的存在。我盡量穿透氣的鞋子，襪子常破，就買厚一點的來穿，這樣可以撐久些；指甲難剪，就買特製的指甲剪，雖然還是要花些力氣來剪，但指甲該剪還是要剪，否則襪子破得更厲害。

面對灰指甲，我現在的心態就是面對它、接受它、處理它、放下它，在還沒有無副作用的藥物問世之前，這是我唯一能做的。

患者

延伸閱讀

市政路延伸段工程進度穩定 第二標已招標、6月中開標

土城汙水下水道工程第11標開工 改善3474戶排水環境

好消息！新埔褒忠路拓寬獲9.7億補助 改善當地交通瓶頸

口服膠原蛋白美顏護膚到底有沒有效？哈佛大學最新研究這麼說

相關新聞

癲癇兒沒去過動物園...北榮「牠」陪走最後一哩路 母了心願放手拔管

台北榮總於護師節前夕，舉辦「Our Nurses，Our Future 有護理師、才有未來」活動，讓護理師分享服務的故事...

23:38花蓮規模5.1有感地震 最大震度4級

中央氣象局表示，今天晚間11點38分花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模5.1地震，最大震度4級，震央在花蓮縣政府南南西方67.7公...

主管到場晃一下卻拿最多？基層9元防疫獎金炸鍋 工會槓上衛福部

防疫獎金再爆爭議，北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰於臉書發文感嘆「為什麼醫護要走上街頭抗議」，文中提及一位醫學中心的護理人員，於...

登山熱吸「高山觀光客」卻留滿地垃圾 一張圖曝台灣山林慘況

近年登山熱，其中能高安東軍縱走被譽為「一生必朝聖縱走路線」，但登山客爆量帶進大量垃圾，登山好手「三條魚」詹喬愉2021年...

誠品松菸店接棒24小時書店 勝出關鍵與十大亮點曝光

誠品董事長吳旻潔今日公布接棒誠品信義店24小時不打烊的新店點，誠品生活松菸店以獨具一格雙重優勢及十大亮點勝出。下半年將進...

慢性共病放大鏡／多重慢性病重複用藥 小心吃出問題

健保署統計，111年重複用藥藥費高達8.13億元，重複用藥人數排名，三高穩坐前十名排行榜，不僅病人恐吞藥出問題，還讓財務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦