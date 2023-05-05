健康你我他／服藥怕傷肝 和灰指甲共存

我的灰指甲已有30幾年歷史，説真的，灰指甲的確帶給我生活上不少的困擾，因為它不好看的外觀，讓我即便在大熱天裡，也不敢穿涼鞋出門，我的襪子也常遭灰指甲刺破，買襪子的費用也很可觀。

尤其，每次剪指甲都是件大工程，不僅花費時間多，還要使勁全力才能將灰指甲剪好，有時候還因灰指甲旁的趾縫陷得太深，再加上力道控制不好，一不小心就會剪到肉流血，這讓我視剪指甲為畏途。

既然灰指甲帶給我生活這麼多的困擾，我難道都沒有想要根治它的念頭嗎？相信每個灰指甲患者，都想要根除這難纏惱人的疾病，但遲遲沒有付諸行動，應該都是對所要服用的藥物可能會傷肝而猶豫不決吧，因為有了這樣的顧慮，都只好作罷。畢竟「兩害相權取其輕」，比起傷肝，灰指甲應該還好一些吧。

於是我只能和灰指甲和平相處，而這樣的相處也不知不覺過了30幾年，早已習慣它的存在。我盡量穿透氣的鞋子，襪子常破，就買厚一點的來穿，這樣可以撐久些；指甲難剪，就買特製的指甲剪，雖然還是要花些力氣來剪，但指甲該剪還是要剪，否則襪子破得更厲害。

面對灰指甲，我現在的心態就是面對它、接受它、處理它、放下它，在還沒有無副作用的藥物問世之前，這是我唯一能做的。