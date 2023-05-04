政府砸160億救低薪 喊出目標3年後「青年均薪達4.2萬元」

勞動部今宣布啟動第二期「投資青年就業方案」，砸160億元，預計在2023年至2026年協助80萬名青年就業，跨部會合作從職涯發展、人力供需調整下手，新推動措施包括增加大專特定學門名額、協助至重點產業就業、初次尋職青年及非典型就業協助措施等，集中火力促進20歲到24歲青年就業。勞動部官員強調，方案重點在透過引導青年到較高薪的重點產業就業，來解決低薪問題，勞動部也喊出2026年應屆畢業生畢業1年後勞退提繳工資4.2萬元的目標。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，推動第一期投資青年就業方案期間，雖歷經疫情艱困時期，但2022年的15到29歲青年失業率為8.38％，是2009年金融海嘯以來最低準，顯已具推動成效。為了因應未來產業發展趨勢及青年面對的就業情勢，5月啟動第二期的「投資青年就業方案」，統合11個部會資源，提出5大目標、12項策略、48項措施。

他進一步指，根據職涯發展、供需失調、青年失業、青年低薪、非典就業五大核心議題，提出定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職五大目標。

蔡孟良說，20歲到24歲應屆畢業青年失業率最嚴重，因此方案聚焦在應屆畢業生這塊。而根據統計，近7成青年選擇投入服務業、支援服務業等相對低薪行業，但這些行業的薪資本來就比較低，像餐飲服務業均薪僅2.7萬元，批發零售業2.9萬，連帶影響青年低薪、職涯發展，因此第二期「投資青年就業方案」將聚焦提高青年對國家重點產業的認識、取得重點產業相關證照，鼓勵投入半導體、人工智慧、資通訊等產業，助青年在薪資發展取得有利位置。

他強調，勞動部不鼓勵青年持續待在低薪產業，進而影響職涯發展，因此第二期方案重點就是解決青年低薪問題，勞動部也首度將提升薪資做為績效指標，目標是讓應屆畢業生畢業後一年平均勞退提繳工資從現在的3.9萬元，到2026年提升至4.2萬元。

蔡孟良說，第一期措施中具執行成效繼續推動共26項、精進措施16項，新增措施6項，新增措施包括提升大專青年預聘計畫、初次尋職青年及非典型就業青年就業協助措施、協助青年進入重點產業、取得重點產業技術士證及穩定就業獎勵、跨部會強化青年創業協助等，其中，大專青年預聘計畫年初已先行，其他計畫上半年將陸續推動。

對此，台大國發所兼任副教授辛炳隆說，引導年輕人走向高薪行業很重要，現在年輕人喜歡服務業，主要是平常生活接觸到的都是末端服務業為主，透過引導來擴大青年對職場的想像，值得肯定。但他質疑，勞動部數據的3.9萬均薪，涵蓋了專科、學士、碩博士生薪水平均，是太過簡化的做法，現在大學生薪水頂多3.2萬左右，勞動部將目標設定提高至4.2萬元，可能是碩博士畢業生在拉高平均，恐無法反映真正需要關注的問題。