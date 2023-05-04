回憶土耳其強震救災點滴 護理師：沒有生命應被遺忘

今年二月土耳其發生強震，台北榮總急診部護理師楊淑娟、蔡慧卿立即動身前往救災，台北榮總於護師節前夕，舉辦「Our Nurses，Our Future 有護理師、才有未來」活動，由護理師分享服務的故事及感動。楊淑娟說，抵達災區時，看到斷垣殘壁的建築物十分震撼，但還來不及思考，就要立即建立基地展開救援，希望立刻救出在坍塌房舍中、沒有入口的瓦礫堆中，搶救等待救援的生命。

台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，護理師楊淑娟分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影

楊淑娟表示，救災第一、第二天有深入瓦礫堆，在侷限空間內，對生還者提供醫療照顧與急救措施，如打點滴、給予急救藥物，雖然聽不懂受困者的語言，但相信他知道這是有人在幫助他們，讓他們不再孤單。楊淑娟分享救災活動時，回想起救災的種種，一度哽咽，她說，盡她的力量希望多留下一條生命，因為沒有生命應被遺忘，「守護受困者拼了力氣留下的生命，讓結局更佳更美好。」

台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，護理師蔡慧卿分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影

另一名前往救災的護理師蔡慧卿說，在災區執行任務時，馬路兩旁映入眼簾的都是倒塌建築物，災民就站在一旁，等待救難隊救出自己的親人，可想而知，他們的內心十分煎熬，因為不知親人是否生還。在災區雖然人經搶救生還，讓人感到十分開心，但也有人不幸往生，看到一旁的家屬因等待多天，而失望、痛哭，也會跟著難過，百感交集，這次到土耳其救災，真的是人生中難忘的經驗。

台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，護理長劉雅芬分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影

台北榮總神經外科加護病房護理長劉雅芬分享，神經外科加護病房常收治腦中風、腦外傷患者，當初開始推動器官勸募時，其實內心不能接受，但當約20年前遇到一名19歲女大生因車禍瀕臨死亡，家屬願意器官捐贈，幫助更多的人，延續女兒的生命，而捐出所有器官，在捐出器官時，女大生爸媽沉痛卻很堅毅，這故事在心中的刻畫很深，而投入器官勸募至今，完成54例腦死器捐。

台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，安寧共照師黃茱楹分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影

台北榮總安寧共照師黃茱楹於110年參與新冠肺炎重症病人照護，並從親身照護視角，建立「COVID安寧重症照護模組」，設計專屬「舒適照護箱」，內含複方精油調和乳液可緩解呼吸喘及肌肉痠痛。並推廣至全院專責病房，便利醫療人員依病人需求，提供舒適照護。

黃茱楹也在專責病房建立24小時視訊群組，開啟醫療團隊與家屬針對病情解說不中斷，並讓家人透過視訊陪伴至愛，即使遠在國外也近在咫尺，溫暖告慰孤寂困厄。另創作「記憶寶盒」，包括手模拓印、全家福、醫療人員祝福卡片等便於家人珍藏，茱楹亦教導專責病房同仁如何為離世者沐浴、更衣，讓其在人生盡頭依然享有舒適與莊嚴。