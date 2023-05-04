心律不整用藥拉警報 食藥署：國內僅剩1.5個月存量

國內再傳缺藥問題，心律不整用藥「腺苷酸（Adenosine）」今傳出缺貨。衛福部食藥署證實，國內僅剩一個半月的庫存量，但已有不只一家的業者表達專案進口意願，預計最快9月恢復正常供應。

缺藥問題持續影響國人，為因應藥品短缺，衛福部4月11日宣布成立「藥品供應通報處理中心」，但心律不整用藥Adenosine卻傳出缺貨。食藥署藥品組科長食楊博文表示，Adenosine健保年用量每年多在3萬6千劑左右，目前國內仍有一個半月的庫存量。

楊博文說，Adenosine在國內僅有一張藥證，在同成分藥品「沒有替代藥品」，台灣原先僅一家廠商供應，但目前已徵得不只一家廠商願意專案進口，廠商預計9月才能恢復供應，因此專案進口的數量也抓到9月，確保國人用藥無虞。

「食藥署4月中接獲業者通報。」楊博文說，藥廠表示製造廠遷新廠，暫時無法生產，全球短時間內都將缺貨。食藥署得知後立刻公告徵求專案進口，一切仍在洽談中，擬定相關配套措施後，近期將發布於「藥品供應通報處理中心」平台，也讓國內醫療院所取得購買管道。