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要求各縣市提人行環境改善計畫 交部今先赴這視察

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園區大有路及快樂國小路口改善後。圖／交通部提供
桃園區大有路及快樂國小路口改善後。圖／交通部提供

台灣去年交通事故死亡人數逾3千人，更被外媒評論為行人地獄。交通部啟動各縣市行人安全環境改善專案視導計畫，監督地方政府執行成效，今邀集相關單位率先視導桃園市政府，現勘幾處重點路口改善情形，同時要求各縣市於今年底前提出人行安全環境改善整體計畫。

交通部長王國材先前於道安記者會表示，已行文各縣市「人行空間改善原則」及補助計畫，將啟動各縣市行人安全環境改善專案視導計畫，5至7月公布各縣市人行車行空間改善、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、路口停讓行人執法等執行成效，可明確知道哪些縣市是行人地獄。

交通部今召集內政部營建署、警政署、教育部等單位視導桃園市政府，會中決議將提出人行安全環境總健檢，及短中長期改善規劃，並實地前往幾處路口現勘，像桃園區力行路/力行路288巷口易成為行車死角及影響行人等候安全，規範行車轉彎軌跡提升行人等候空間安全；桃園區大有路/快樂國小學校人行道未串聯，且路肩停放車輛，增設標線型人行道建立行人路權等。

交通部表示，經盤點國內人行空間面臨問題，包含部分路段無人行道且路側遭車輛占用，部分人行道或騎樓遭設施、車輛或物品占用等；路口則是部分行穿線未退縮影響轉彎車視野，或路口過大無庇護島可供停留，已要求各縣市於今年12月31日前提出人行安全環境改善整體計畫。

桃園區大有路及快樂國小路口改善前。圖／交通部提供
桃園區大有路及快樂國小路口改善前。圖／交通部提供

人行道 交通部長 桃園

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