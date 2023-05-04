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龍騰斷橋修復遭批突兀 台鐵局列中長程計畫爭取經費

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
舊山線龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）辦理緊急加固工程即將竣工，不料外加的支撐鋼拱引發外界議論，甚至被譏為「醜爆了」。圖／苗栗縣政府提供
舊山線龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）辦理緊急加固工程即將竣工，不料外加的支撐鋼拱引發外界議論，甚至被譏為「醜爆了」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣「龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）」近期因加固工程裝上鋼構被質疑「突兀」。苗栗縣政府表示，緊急工程完工後，將督促所有權人台鐵局盡速編列預算進行後續修復作業。台鐵局表示，龍騰斷橋修復目前列為「交通部台鐵局文化資產修復及管理維護中長程計畫」，目標今年6月提報文化部爭取經費。

龍騰斷橋1935年震毀廢棄，除日常巡檢外，未曾進行大型修護工程，台鐵局2016年召集相關單位辦理現勘，苗栗縣政府2017年6月接受委託代辦斷橋修護相關工作，並於2022年9月開工。苗栗縣府表示，此次緊急加固為古蹟修復前的過渡措施，後續將督促台鐵局盡速編列預算，並爭取中央主管機關補助進行後續修復作業。

台鐵局表示，龍騰斷橋2017年配合文化部文資局建議改為緊急加固工程，過程中因為文資團體、原物料上漲等因素，歷經15次流標，去年9月開工，預計今年5月8日完工，其中中央負擔187萬元、地方292萬元。針對後續整體修復作業，將合併文化資產資料庫等列為「交通部台鐵局文化資產修復及管理維護中長程計畫」。

台鐵局指出，「交通部台鐵局文化資產修復及管理維護中長程計畫」總計7大項、31個計劃，涵蓋國定、市定、縣定古蹟及聚落群等保存修復，目標今年6月提報文化部，執行期間為今年至2028年，經費初估為18億元（每年3億元），但受原物料上漲影響可能會再調整，後續將持續與文資單位及專家學者研議。

龍騰斷橋 台鐵

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