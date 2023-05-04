癲癇童沒去過動物園...北榮「牠」陪走最後一哩路 母了心願放手拔管

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聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總護理部舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。其中經過3個月的訓練，護理師劉曉菁（左）與副護理長楊婉伶（右）正式成為輔助治療犬Oba （中） 的合格的寄養家庭。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。其中經過3個月的訓練，護理師劉曉菁（左）與副護理長楊婉伶（右）正式成為輔助治療犬Oba （中） 的合格的寄養家庭。記者林伯東／攝影

台北榮總於護師節前夕，舉辦「Our Nurses，Our Future 有護理師、才有未來」活動，讓護理師分享服務的故事及感動。護理師劉曉菁說，大德病房於105年7月，引進導盲犬轉職為輔助治療犬「Oba」成為全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬，陪伴、療癒無數病人及家屬。護理部主任明金蓮呼籲，護理師是應該被尊重，受保護，社會大眾應投資護理，讓護理持續創造無限的價值。

107年10月，經過3個月訓練，護理師劉曉菁、副護理長楊婉伶正式成為輔助治療犬Oba的合格寄養家庭，108年2月開始，Oba正式開始工作，由兩位護理師輪流每天帶著Oba一起上班，參與團隊運作及服務，增加陪伴病人及家屬的時間與機動性。

副護理長楊婉伶說，再一次安寧共照的過程中，接觸一名嚴重癲癇的小朋友，接了呼吸器不久於人世，但媽媽遺憾孩子出生後，沒有去過一次動物園，沒有聞過動物的味道，卻已不適合搭救護車前往動物園，最後讓Oba陪伴小朋友，舉辦了生前告別式，護理團隊最後完成了媽媽的心願，見到Oba的隔天媽媽就決定撤管，不再讓孩子痛苦。

劉曉菁說，還有一名頭頸部癌症病人於生命末期時，體重已不到28公斤，甚至比Oba體重29.8公斤還輕，病人一直希望讓Oba能在病床上陪伴，在一次機會下，讓Oba陪伴病人睡了2個多小時，完成病人的心願。她說，每當大德病房中若有人離世，團隊成員為病人鞠躬送行，Oba也會低頭跟著一起鞠躬，撫慰陪伴病人與家屬。

劉曉菁於假日或放假，帶著Oba到各地演講教學，跑遍全國多家醫院及長照機構、安寧居家、社區據點及學校，漸漸民眾開始對於服務於安寧團隊的輔助治療犬有更多的認識與了解。疫情解封後，包括宜蘭陽大附醫、羅東聖母醫院開始與台灣導盲犬協會合作，培訓團隊成員成為合格寄養家庭。

護理師 告別式

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