聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉南平原缺水 二期稻持續休耕？農水署長：最近是關鍵
中南部旱象持續，曾文水庫及烏山頭水庫今天總蓄水量只剩8089公噸，現正進入二期稻作期間，灌溉用水成問題，立法院經濟委員會今天到朴子市農會，討論二期稻作灌溉用水問題，2座水庫蓄水量要達2億公噸才夠灌溉，最晚會在6月30日決策是否持續休耕。
農田水利署長蔡昇甫說，二期稻作約在7月11日開始灌溉，最晚曾在7月26日前灌溉，因育苗業者要提早作業，會在6月30日前決策是否灌溉，曾文水庫、烏山頭水庫加總要達2億公噸才夠灌溉，現在只有總共只有8000公噸，水庫需再累積500毫米降雨量才夠用。
縣長翁章梁說，今年缺水問題嚴重，嘉義縣水稻休耕面積達6000公頃，占總種植面積3成，影響相當大，二期稻作即將進入插秧期，水情吃緊將持續影響，且一直沒下雨，旱作也會發生很大問題，盼趕快下雨就不用再休耕，讓農民能夠繼續耕作。
朴子農民說，種植10多公頃水稻，今年一期稻作配合政策休耕，希望二期能繼續耕作，種植稻米的收成比補助高，也希望政府將台農84號稻米納入公糧，因台農84號稻米省水、病蟲害少，抵抗力強、不需用太多農藥，田間好管理且產量高。
分署長羅正宗說，台農84號稻米成熟程度不均，常有未成熟的青籽出現，再加上稻穀殼厚，脫殼後重量減少約3%，導致農會不願收購，若有需求將由農試所嘉義分所審查。農糧署表示，已要求農試所針對稻米品種、性質審查，若評估沒問題，可納入推薦品種，進行公糧收購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言