嘉南平原缺水 二期稻持續休耕？農水署長：最近是關鍵

中南部旱象持續，曾文水庫及烏山頭水庫今天總蓄水量只剩8089公噸，現正進入二期稻作期間，灌溉用水成問題，立法院經濟委員會今天到朴子市農會，討論二期稻作灌溉用水問題，2座水庫蓄水量要達2億公噸才夠灌溉，最晚會在6月30日決策是否持續休耕。

農田水利署長蔡昇甫說，二期稻作約在7月11日開始灌溉，最晚曾在7月26日前灌溉，因育苗業者要提早作業，會在6月30日前決策是否灌溉，曾文水庫、烏山頭水庫加總要達2億公噸才夠灌溉，現在只有總共只有8000公噸，水庫需再累積500毫米降雨量才夠用。

縣長翁章梁說，今年缺水問題嚴重，嘉義縣水稻休耕面積達6000公頃，占總種植面積3成，影響相當大，二期稻作即將進入插秧期，水情吃緊將持續影響，且一直沒下雨，旱作也會發生很大問題，盼趕快下雨就不用再休耕，讓農民能夠繼續耕作。

朴子農民說，種植10多公頃水稻，今年一期稻作配合政策休耕，希望二期能繼續耕作，種植稻米的收成比補助高，也希望政府將台農84號稻米納入公糧，因台農84號稻米省水、病蟲害少，抵抗力強、不需用太多農藥，田間好管理且產量高。