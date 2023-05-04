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熱成紅蕃薯！明這幾區慎防38度極端高溫 低壓系統蠢蠢欲動

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天中南部及花東地區要留意36度以上高溫。記者林澔一／攝影
明天中南部及花東地區要留意36度以上高溫。記者林澔一／攝影

今各地高溫炎熱，中午前後高雄、台南市皆出現逾38度高溫。氣象局指出，炎熱天氣預計持續至周六，明天熱區更擴大至中部，與花東地區都要留意36度高溫，南高屏近山區則有38度左右極端高溫。周日起受鋒面影響，各地溫度約降為25度至30度，但預計周二後就會再陸續回升。

中央氣象局下午16:33針對中南部發布高溫資訊，明(5)日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，台中等地區也可能達36度。高溫橙色38燈號：台南市、高雄市、屏東縣。高溫黃色燈號：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣。

氣象局預報員葉致均表示，近期因台灣附近偏南風，太陽照射內陸調節作用不明顯，預計周六前南部近山區都有可能出現極端高溫。周日至周一受鋒面及東北季風影響，北部地區高溫約降為21、22度，中南部地區約30度。周二後各地溫度又回逐漸回升。

葉致均指出，明天各地仍為多雲到晴天氣，僅東半部地區、西半部山區午後有對流零星陣雨。周六鋒面接近，北部地區轉變為短暫陣雨。周日鋒面通過，各地有雨，中部以北、宜蘭有局部大雨或雷雨機率。周一鋒面影響趨緩，水氣逐漸減少，西半部地區轉為多雲。周二起各地天氣穩定，僅東半部、基隆北海岸地區有零星降雨。

他也說，今晚至周六金門、馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。另外，菲律賓上空目前有低壓系統可能生成颱風，但未來發展情況仍不確定，待移動到南海才能再進一步評估，預計不會對台灣造成影響。

高溫 氣象局

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